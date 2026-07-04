Новый автобус до Крутых Ключей хотят запустить в Самаре

В Самаре может появиться новый автобусный маршрут. Ему хотят присвоить номер 94. Планируется, что он будет ходить от улицы Красных Коммунаров до микрорайона Крутые Ключи. Об этом говорится в проекте постановления администрации Самары о внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов.