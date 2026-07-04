Мощная магнитная буря уровня G3 накрыла Землю — она третья по силе в 2026 году

Учёные отметили, что шторм начался с опозданием на сутки — хотя прогноз делали ещё два дня назад. По силе это третье крупное событие в этом году. Впереди только январская буря уровня G4.67 и мартовский шторм G3. С последним текущий геомагнитный удар пока сопоставим по силе, но уступает по продолжительности.