В городе Демидове Смоленской области началось строительство спорткомплекса

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) началось в городе Демидове Смоленской области при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Новое учреждение появится на пересечении улиц Советской и Гурьевской рядом с техникумом отраслевых технологий. Специалисты уже провели выравнивание территории, сформировали слои из песка и щебня и приступили к заливке фундамента. Завершить возведение модульного ФОКа планируется к концу текущего года.
За последние два года аналогичные комплексы были открыты в Угре, Ельне и Красном. В 2026 году также будут построены три ФОКа открытого типа в Смоленском, Кардымовском и Ершичском муниципальных округах, модульный спортзал для единоборств в Рославле.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.