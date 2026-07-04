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В городе Демидове Смоленской области началось строительство спорткомплекса

Новое учреждение появится на пересечении улиц Советской и Гурьевской.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) началось в городе Демидове Смоленской области при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новое учреждение появится на пересечении улиц Советской и Гурьевской рядом с техникумом отраслевых технологий. Специалисты уже провели выравнивание территории, сформировали слои из песка и щебня и приступили к заливке фундамента. Завершить возведение модульного ФОКа планируется к концу текущего года.

За последние два года аналогичные комплексы были открыты в Угре, Ельне и Красном. В 2026 году также будут построены три ФОКа открытого типа в Смоленском, Кардымовском и Ершичском муниципальных округах, модульный спортзал для единоборств в Рославле.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.