Более 1,1 млн жителей Ставрополья прошли диспансеризацию с начала года

В краевом правительстве напомнили, что диспансеризация позволяет на ранних стадиях выявлять хронические неинфекционные заболевания, включая онкологические, а также патологии сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. Пройти ее могут жители с 18 лет: до 39 лет — раз в три года, с 40 лет — ежегодно. Оценка репродуктивного здоровья доступна мужчинам и женщинам в возрасте от 18 до 49 лет.