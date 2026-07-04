Более 1,1 млн жителей Ставрополья прошли диспансеризацию с начала года

Свыше 1,1 млн жителей Ставропольского края прошли диспансеризацию с начала года, сообщили в правительстве региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Например, участие в первом этапе диспансеризации приняли 713,3 тыс. человек. По его итогам на второй были направлены почти 74 тыс. пациентов. Особое внимание уделяется углубленной диспансеризации. Ее прошли 54,7 тыс. человек. Кроме того, 162,5 тыс. жителей Ставропольского края проверили свое репродуктивное здоровье.
В краевом правительстве напомнили, что диспансеризация позволяет на ранних стадиях выявлять хронические неинфекционные заболевания, включая онкологические, а также патологии сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. Пройти ее могут жители с 18 лет: до 39 лет — раз в три года, с 40 лет — ежегодно. Оценка репродуктивного здоровья доступна мужчинам и женщинам в возрасте от 18 до 49 лет.
«Более миллиона жителей края, прошедших диспансеризацию с начала года, — это серьезный результат, который говорит об ответственном отношении ставропольцев к своему здоровью. Своевременная диагностика позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Призываю всех жителей края пройти диспансеризацию — это бесплатно и занимает минимум времени, а результат может спасти жизнь», — отметил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.