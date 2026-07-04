Аэропорт Калининграда предупредил о задержках рейсов 4 июля

Аэропорт Храброво (Калининград) предупредил о корректировках в расписании 4 июля в связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области. Как сообщается в соцсетях аэропорта, пассажиров просят заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств.
При подготовке к вылету рекомендуется:
следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и за объявлениями в терминале;
обращаться в колл-центр аэропорта по телефону +7 (4012)550−550.
дополнительно уточнять информацию у авиакомпаний и использовать личный кабинет/разделы управления бронированием на их официальных сайтах.
При задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами согласно Федеральным авиационным правилам.
Как сообщил 4 июля в своем телеграм-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в северной столице зафиксирована масштабная атака беспилотников, работает ПВО.