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Аэропорт Калининграда предупредил о задержках рейсов 4 июля

Причина — временные ограничения в Ленинградской области.

Аэропорт Храброво (Калининград) предупредил о корректировках в расписании 4 июля в связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области. Как сообщается в соцсетях аэропорта, пассажиров просят заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств.

При подготовке к вылету рекомендуется:

следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и за объявлениями в терминале;

обращаться в колл-центр аэропорта по телефону +7 (4012)550−550.

дополнительно уточнять информацию у авиакомпаний и использовать личный кабинет/разделы управления бронированием на их официальных сайтах.

При задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами согласно Федеральным авиационным правилам.

Как сообщил 4 июля в своем телеграм-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в северной столице зафиксирована масштабная атака беспилотников, работает ПВО.

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