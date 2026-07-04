Аэропорт Калининграда предупредил о задержках рейсов 4 июля

Аэропорт Храброво (Калининград) предупредил о корректировках в расписании 4 июля в связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области. Как сообщается в соцсетях аэропорта, пассажиров просят заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств.