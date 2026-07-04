Самолет Москва — Киров вынужденно приземлился в Перми

В субботу, 4 июля, в международном аэропорту «Пермь» (Большое Савино) произошла незапланированная посадка пассажирского самолета. По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, воздушное судно авиакомпании «Победа», выполнявшее рейс ДР6809 по маршруту Москва — Киров, было вынуждено изменить курс и приземлиться в Перми из-за технической неисправности одной из систем.