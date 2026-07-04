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Самолет Москва — Киров вынужденно приземлился в Перми

Причиной отклонения от маршрута стала техническая неисправность одной из систем.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 4 июля, в международном аэропорту «Пермь» (Большое Савино) произошла незапланированная посадка пассажирского самолета. По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, воздушное судно авиакомпании «Победа», выполнявшее рейс ДР6809 по маршруту Москва — Киров, было вынуждено изменить курс и приземлиться в Перми из-за технической неисправности одной из систем.

Инцидент произошел около 11.00 по местному времени. По имеющейся информации, посадка прошла в штатном режиме, угрозы безопасности не возникло.

В связи с происшествием Пермская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия: ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров, ожидающих вылета, и осуществляет мониторинг ситуации.

В случае нарушения прав граждане могут обратиться за помощью. Телефон дежурного прокурора: 8−922−120−60−50.