Самолет Москва — Киров вынужденно приземлился в Перми

В субботу, 4 июля, в международном аэропорту «Пермь» (Большое Савино) произошла незапланированная посадка пассажирского самолета. По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, воздушное судно авиакомпании «Победа», выполнявшее рейс ДР6809 по маршруту Москва — Киров, было вынуждено изменить курс и приземлиться в Перми из-за технической неисправности одной из систем.
Инцидент произошел около 11.00 по местному времени. По имеющейся информации, посадка прошла в штатном режиме, угрозы безопасности не возникло.
В связи с происшествием Пермская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия: ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров, ожидающих вылета, и осуществляет мониторинг ситуации.
В случае нарушения прав граждане могут обратиться за помощью. Телефон дежурного прокурора: 8−922−120−60−50.