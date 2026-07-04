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Не пейте лимонад в жару: диетолог назвала самые опасные летние напитки

Диетолог Русакова призвала в жару не пить сладкие лимонады.

Источник: Комсомольская правда

Лимонады, магазинные морсы и квас являются самыми опасными для здоровья летними напитками. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По словам специалиста, главная ошибка в жару — попытка утолить жажду сладким лимонадом. Такие напитки только усиливают желание пить, а организм получает избыток сахара, что повышает риск ожирения и диабета второго типа. Кроме того, на фоне обезвоживания почки работают в усиленном режиме, что может способствовать развитию мочекаменной болезни. Лимонады также содержат красители и консерванты, способные спровоцировать обострение заболеваний ЖКТ и аллергические реакции.

Магазинные соки, морсы и квас также богаты сахаром и искусственными добавками, поэтому их употребление стоит ограничить. Диетолог допустила не более 200 миллилитров в день, а людям с хроническими заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта рекомендовала вовсе отказаться от этих напитков.

Особую осторожность следует проявлять с энергетиками: они содержат много сахара и кофеина, обладают мочегонным эффектом и усугубляют обезвоживание, создают нагрузку на сердце и влияют на давление.

Самыми полезными напитками в жару Дарья Русакова назвала чистую и минеральную воду, которая помогает сохранить электролитный баланс, а также домашние компоты из ягод и фруктов с минимальным добавлением сахара.