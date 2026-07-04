Не пейте лимонад в жару: диетолог назвала самые опасные летние напитки

По словам специалиста, главная ошибка в жару — попытка утолить жажду сладким лимонадом. Такие напитки только усиливают желание пить, а организм получает избыток сахара, что повышает риск ожирения и диабета второго типа. Кроме того, на фоне обезвоживания почки работают в усиленном режиме, что может способствовать развитию мочекаменной болезни. Лимонады также содержат красители и консерванты, способные спровоцировать обострение заболеваний ЖКТ и аллергические реакции.