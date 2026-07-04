Жара в Нижнем Новгороде: город спасают от высоких температур

Нижний Новгород накрыло аномальное тепло. Высокие температуры радуют горожан, но коммунальщикам и спасателям добавляют седых волос. Мэр Юрий Шалабаев рассказал, как город борется с последствиями зноя.
Дорожное полотно под палящим солнцем страдает не меньше людей — асфальт плавится, газоны выгорают. Поэтому коммунальные службы перешли на усиленный режим полива. Ежедневно на улицы выходят 50 комбинированных дорожных машин: они охлаждают покрытие, орошают воздух и одновременно продлевают срок службы дорог. Ночью к ним присоединяется техника для мойки — это уже плановая работа по поддержанию чистоты в городе.
Но если дороги поливают, то на пляжах — спасают. У матросов-спасателей сейчас самая горячая пора в прямом смысле слова. Купающихся много, и далеко не все соблюдают элементарные правила безопасности.
Мэр обращается к родителям: будьте внимательны к своим детям, не упускайте их из виду ни на минуту. Взрослым, отдыхающим компаниями, — отдельное предупреждение: не заходите в воду разогретыми не только жарой, но и другими «градусами». Вода ошибок не прощает.