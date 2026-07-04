Жара в Нижнем Новгороде: город спасают от высоких температур

Мэр обращается к родителям: будьте внимательны к своим детям, не упускайте их из виду ни на минуту. Взрослым, отдыхающим компаниями, — отдельное предупреждение: не заходите в воду разогретыми не только жарой, но и другими «градусами». Вода ошибок не прощает.