Один рейс отменили и три задержали в нижегородском аэропорту 4 июля

С 8:30 на 12:05 сместили время приземления в нижегородском аэропорту самолета из Москвы, с 14:35 на 16:20 — самолета из Антальи, с 16:30 на 16:55 — из Сочи, с 17:00 на 17:40 из Тбилиси, с 19:20 на 20:30 — из Сухума и с 22:55 на 1:45 — из Шарм-эль-Шейха.