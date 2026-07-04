Один рейс отменили и три задержали в нижегородском аэропорту 4 июля

На фоне ограничений, которые вводились в нижегородском аэропорту ночью 4 июля, несколько рейсов задержали либо отменили. Об этом следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.
Так, рейс Нижний Новгород — Санкт-Петербург, запланированный на 11:05 субботы, не состоится. Задержан вылет в Москву: его перенесли с 9:40 на 13:40. Вместо 15:55 в 17:25 отправится самолет в Анталью. Также с опозданием покинет столицу ПФО борт до Уфы. Пассажиры отправятся в пункт назначения не в 20:10, а в 21:20.
Что касается прилетов, то сегодня был отменен рейс в 10:25 из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Девять рейсов задержаны: вместо 8:50 в 10:25 приземлится самолет из Самары, с 8:20 на 11:00 перенесли встречу самолета из Екатеринбурга, в 11:40 вместо 10:20 придется ждать рейс из Уфы.
С 8:30 на 12:05 сместили время приземления в нижегородском аэропорту самолета из Москвы, с 14:35 на 16:20 — самолета из Антальи, с 16:30 на 16:55 — из Сочи, с 17:00 на 17:40 из Тбилиси, с 19:20 на 20:30 — из Сухума и с 22:55 на 1:45 — из Шарм-эль-Шейха.