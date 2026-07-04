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Более 70 бездомных собак отловили в Выксе с начала года

После отлова животных осматривает ветеринар, а затем их стерилизуют.

Источник: Время

Специалисты отловили 73 бездомных собак на улицах Выксы с начала 2026 года, об этом сообщается в канале администрации городского округа в мессенджере MAX.

После отлова животных осматривает ветеринар, потом лечат, обрабатывают от паразитов и стерилизуют. После чего возвращают на место прежнего обитания.

«Чипированные ранее собаки не подлежат повторному отлову, если у них нет признаков агрессии», — подчеркнули специалисты.

Все работы выполняет Госветуправление Кулебак Нижегородской области в рамках муниципального контракта.

Если вы заметили безнадзорное агрессивное животное, незамедлительно позвоните в Единую диспетчерскую службу по телефону: +7 (83177) 3 40 44.

Ранее глава местного самоуправления городского округа город Выкса Владимир Кочетков заявил о росте числа инцидентов с собаками в городском парке. По его словам, проблемы возникают из-за безнадзорных животных, питомцев на самовыгуле, а также собак, которых хозяева выгуливают без поводка и намордника.