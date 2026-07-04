Более 70 бездомных собак отловили в Выксе с начала года

Ранее глава местного самоуправления городского округа город Выкса Владимир Кочетков заявил о росте числа инцидентов с собаками в городском парке. По его словам, проблемы возникают из-за безнадзорных животных, питомцев на самовыгуле, а также собак, которых хозяева выгуливают без поводка и намордника.