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Жители Петербурга пожаловались на мощные звуки грохота утром 4 июля

Ранним утром 4 июля во время отражения атаки дронов жители города и области слышали мощные раскаты, похожие на грозу. Многие проснулись от звуков, некоторые сообщили о дрожи стен и дыме в небе.

Утром 4 июля, после объявления угрозы атаки беспилотников, жители Петербурга и Ленобласти начали массово сообщать о сильном грохоте. По их словам, звуки были похожи на раскаты грома.

Жители разных районов — Кронштадта, Зеленогорска, Сестрорецка, Петергофа — писали о мощных ударах. В Кировском, Красносельском и Московском районах тоже было слышно. Некоторые горожане рассказали, что стены дрожали, а в небе появился дым. Жители Васильевского острова также сообщали об отголосках взрывов. Часть людей получила уведомления об опасности на телефоны, другим они не приходили.

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