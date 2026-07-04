На Дону за служебный подлог будут судить заведующую ветеринарным участком

«По версии следствия, в июне, июле и октябре 2024 года обвиняемая, желая создать видимость надлежащего исполнения своих должностных обязанностей и получить премию за выполнение плановых показателей, не выезжая на места для проведения вакцинации животных, внесла в официальные акты заведомо ложные сведения о количестве привитых животных», — говорится в сообщении.