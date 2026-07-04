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На Дону за служебный подлог будут судить заведующую ветеринарным участком

В Ростовской области перед судом предстанет заведующая ветеринарным участком, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

В Ростовской области перед судом предстанет заведующая ветеринарным участком, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Из релиза следует, что Шолоховский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении заведующей ветеринарным участком одного из территориальных отделов бюджетного учреждения.

«По версии следствия, в июне, июле и октябре 2024 года обвиняемая, желая создать видимость надлежащего исполнения своих должностных обязанностей и получить премию за выполнение плановых показателей, не выезжая на места для проведения вакцинации животных, внесла в официальные акты заведомо ложные сведения о количестве привитых животных», — говорится в сообщении.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, полностью изобличающую причастность обвиняемой к инкриминируемому деянию. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.