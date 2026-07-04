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В Краснодаре отпускают топливо на 47 АЗС 4 июля

В Краснодаре не работает 56 АЗС 4 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре в субботу, 4 июля, продолжают работу 47 АЗС. По последним данным, на 33 заправках есть в наличии бензин АИ-92, на 32 — АИ-95, на 19 — АИ-100, на 43 можно заправиться дизелем.

ГДЕ РАБОТАЮТ ЗАПРАВКИ.

— Селезнева, Почтовое отделение № 27, Московская, Кубанская Набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Уральская, Аэропортовская.

— Старокубанская, Дзержинского, Мирный проезд, Ставропольская, Путевая.

— Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ейское шоссе.

— Селезнева, Уральская улица, Трасса Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, Трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина, 1-я Дорожная, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская.

— Красных Партизан, Сормовская.

— Бабушкина, Дальняя, Селезнева, Уральская, Ростовское шоссе, Пластунская.

— трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина.

— 70-летия Октября.

«По решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки», — сообщили в МЦУ Краснодара.

В региональном центре на данный момент временно не работает 56 АЗС.