Почему 63% девятиклассников Волгоградской области выбирают колледжи?

В 2026 году в регионе более 12 тысяч бюджетных мест в 64 ссузах.
В Волгоградском регионе вырос престиж среднего профобразования.
По данным областного комитета образования и науки, в регионе трудоустроили порядка 90% выпускников ссузов. По этому показателю область лидирует в ЮФО. Молодым специалистам выдали 14 100 направлений на работу, 8,8 тыс. человек прошли анкетирование.
Также стало известно, что 63% волгоградских выпускников 9‑х классов поступают в колледжи. В этом году для них выделили больше 12 тыс. бюджетных мест в 64 организациях.
В мае 2026 г. в Волгоградской области прошли Единые дни трудоустройства «Моё будущее — мой регион». Молодёжь приглашали в колледжи и техникумы для встреч с работодателями, специалистами центров занятости, мастер-классов.