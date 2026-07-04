Юрий Шалабаев рассказал, как справляются с жарой в Нижнем Новгороде

В выходные с 4 по 5 июля в Нижнем Новгороде потеплеет до +29 градусов. О том, как дорожники борются с жарой, рассказал мэр города Юрий Шалабаев в соцсетях.
В первую очередь от жары страдают газоны и дорожное полотно. Поэтому нижегородские дорожники активно задействованы в поливе проезжей части. Около 50 комбинированных машин ежедневно охлаждают полотно и орошают воздух в городе. Ночью работа продолжается.
Юрий Шалабаев также напомнил о правилах безопасности на городских пляжах. Родителей призывают следить за своими детьми, а взрослых нижегородцев — отказаться от употребления алкоголя во время купания.
Ранее на сайте pravda-nn.ru эксперт объяснил, почему женщины после 40 лет переносят жару хуже, чем мужчины.