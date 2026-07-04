Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске выделенные садоводам средства потрачены на элитные поселки

Депутаты ЗС обсудили отчет Счетной палаты.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае выделенные садоводам средства ушли не по назначению. К такому решению пришли депутаты аграрного комитета Законодательного Собрания, заслушав доклад Счетной палаты.

На господдержку садоводства в 2023 — 2025 годах из бюджета региона было выделено 357 миллионов рублей. Однако выяснилось, что гранты зачастую получали не нуждающиеся СНТ, а элитные коттеджные поселки, например, СНТ «Сказка». Такое расходование средств признано неэффективным.

По словам председателя аграрного комитета Владислава Зырянова, профильное министерство до сих пор не определило четкие правила на получение грантов. И расходы бюджетных денег на нужды тех, кто сам способен о себе позаботиться, это социальная несправедливость.

Кроме того, не решается проблема заброшенных участков, которые зарастают и создают угрозу пожаров. Основные причины — отсутствие четких приоритетов и недостаточный объем финансирования.