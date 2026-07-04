В Красноярске выделенные садоводам средства потрачены на элитные поселки

В Красноярском крае выделенные садоводам средства ушли не по назначению. К такому решению пришли депутаты аграрного комитета Законодательного Собрания, заслушав доклад Счетной палаты.
На господдержку садоводства в 2023 — 2025 годах из бюджета региона было выделено 357 миллионов рублей. Однако выяснилось, что гранты зачастую получали не нуждающиеся СНТ, а элитные коттеджные поселки, например, СНТ «Сказка». Такое расходование средств признано неэффективным.
По словам председателя аграрного комитета Владислава Зырянова, профильное министерство до сих пор не определило четкие правила на получение грантов. И расходы бюджетных денег на нужды тех, кто сам способен о себе позаботиться, это социальная несправедливость.
Кроме того, не решается проблема заброшенных участков, которые зарастают и создают угрозу пожаров. Основные причины — отсутствие четких приоритетов и недостаточный объем финансирования.