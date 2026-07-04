Омский «Авангард» представит новичка и проведет автограф-сессию

Напомним, права на Афанасьева «Авангард» получил в январе 2026 года в результате обмена с ЦСКА — в Москву отправился Клим Костин. Сам Афанасьев на тот момент выступал за клуб АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». В среду, 1 июля, «Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим на два сезона. За Омск Афанасьев будет играть под номером 11.