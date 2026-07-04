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Омский «Авангард» представит новичка и проведет автограф-сессию

Омский «Авангард» представил расписание открытого мероприятия, в рамках которого познакомит любителей хоккея с новичком команды Егором Афанасьевым.

Источник: ХК "Авангард"

Встреча с болельщиками пройдет по адресу; улица Ленина, 20.

Мероприятие «Омские каникулы» пройдет по следующему расписанию:

— 16:00 — начало с музыкой, танцами и конкурсами;

— 18:00 — будет представлен новичок команды Егор Афанасьев;

— 18:15 — начало автограф-сессии с нападающим;

— 20:00 — завершение автограф-сессии, начало танцев;

— 21:00 — завершение мероприятия.

Напомним, права на Афанасьева «Авангард» получил в январе 2026 года в результате обмена с ЦСКА — в Москву отправился Клим Костин. Сам Афанасьев на тот момент выступал за клуб АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». В среду, 1 июля, «Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим на два сезона. За Омск Афанасьев будет играть под номером 11.