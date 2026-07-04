Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пляж в бухте Соболь полностью закрыли для машин

Рыбаки остались без спусков для лодок.

Источник: PrimaMedia.ru

Оба автомобильных съезда к пляжу в бухте Соболь перекрыты. Территорию полностью освободили от транспорта, однако вместе с машинами доступ к воде потеряли и владельцы лодок — спускать плавсредства теперь негде, сообщает телеграм-канал «Владивосток № 1» (16+).

Сначала перекрыли съезд со стороны сёрферов, теперь и у арт-объекта «Amore». Пляж стал свободен от автомобилей, но для рыбаков это обернулось проблемой — легальных спусков на воду в городе почти не осталось.

Напомним, что специалисты приступили к четвертой очереди реконструкции набережной Спортивной гавани во Владивостоке.