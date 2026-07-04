Пляж в бухте Соболь полностью закрыли для машин

Оба автомобильных съезда к пляжу в бухте Соболь перекрыты. Территорию полностью освободили от транспорта, однако вместе с машинами доступ к воде потеряли и владельцы лодок — спускать плавсредства теперь негде, сообщает телеграм-канал «Владивосток № 1» (16+).
Сначала перекрыли съезд со стороны сёрферов, теперь и у арт-объекта «Amore». Пляж стал свободен от автомобилей, но для рыбаков это обернулось проблемой — легальных спусков на воду в городе почти не осталось.
Напомним, что специалисты приступили к четвертой очереди реконструкции набережной Спортивной гавани во Владивостоке.