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В парке «Минный городок» открылось колесо «Сердце Владивостока»

Билеты на колесо стоят 450 рублей в будни и 600 рублей в выходные.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке сегодня, 4 июля, в парке «Минный городок» открылось колесо обозрения «Сердце Владивостока» высотой 55 метров. Всё прошло без официального шоу: в утренние часы аттракцион несколько раз отключали из‑за дождя и ветра.

На самом деле люди уже могут подниматься на колесе обозрения, но праздник открытия для жителей намечен позже: официально это произойдёт с программой, запланированной на сентябрь этого года, когда будет проходить Восточный экономический форум.

В первый день работы, около 11:00, эксплуатацию колеса приостановили из‑за дождя и сильного ветра, который раскачивает кабинки. Сотрудники парка заявили, что в дальнейшем в сильный дождь и ненастную погоду аттракцион также будут останавливать.

По данным VL.ru, стоимость билетов на колесо обозрения составляет 450 рублей в будние дни и 600 рублей в выходные. Портал VisitPrimorye в карточке события также указывает базовую стоимость 450 рублей за посещение колеса обозрения.

Парк «Минный городок» работает по режиму: понедельник — пятница с 10:00 до 21:00, sabato — воскресенье с 10:00 до 22:00. Расписание работы колеса обозрения в открытых источниках пока не детализировано, но общий режим парка позволяет ориентироваться на дневные и вечерние часы.

Монтаж колеса обозрения в парке «Минный городок» начался 10 марта 2026 года. Технический запуск планировался на май, прокат пассажиров — на июнь 2026 года. Основные объекты парка планируют завершить в этом году, окончательный срок реализации проекта — март 2027 года.