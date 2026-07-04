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Дорожники Нижнего Новгорода спасают от жары асфальт и зелень

На улицах города работают 50 комбинированных дорожных машин.

Источник: Живем в Нижнем

Городские службы спасают дорожное полотно и зеленые насаждения от жары: ежедневно на улицах Нижнего Новгорода работают 50 единиц спецтехники — комбинированные машины поливают проезжую часть и охлаждают воздух. Об этом рассказал в своих соцсетях мэр Юрий Шалабаев.

Ночью дороги тоже моют, но уже для поддержания порядка. Это необходимо, чтобы продлить срок службы асфальта и помочь газонам и деревьям пережить зной.

Также Юрий Шалабаев напомнил, что в жаркие дни важно соблюдать правила безопасности на воде. Родителям нельзя оставлять детей одних, а взрослым — заходить в водоемы нетрезвыми.

Ранее утонувшего во Владимирской области мужчину обнаружили в реке Навашинского округа.