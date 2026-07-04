Дорожники Нижнего Новгорода спасают от жары асфальт и зелень

Городские службы спасают дорожное полотно и зеленые насаждения от жары: ежедневно на улицах Нижнего Новгорода работают 50 единиц спецтехники — комбинированные машины поливают проезжую часть и охлаждают воздух. Об этом рассказал в своих соцсетях мэр Юрий Шалабаев.