Дорожники Нижнего Новгорода спасают от жары асфальт и зелень

Городские службы спасают дорожное полотно и зеленые насаждения от жары: ежедневно на улицах Нижнего Новгорода работают 50 единиц спецтехники — комбинированные машины поливают проезжую часть и охлаждают воздух. Об этом рассказал в своих соцсетях мэр Юрий Шалабаев.
Ночью дороги тоже моют, но уже для поддержания порядка. Это необходимо, чтобы продлить срок службы асфальта и помочь газонам и деревьям пережить зной.
Также Юрий Шалабаев напомнил, что в жаркие дни важно соблюдать правила безопасности на воде. Родителям нельзя оставлять детей одних, а взрослым — заходить в водоемы нетрезвыми.
Ранее утонувшего во Владимирской области мужчину обнаружили в реке Навашинского округа.