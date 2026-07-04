В Челябинске после ремонта открыли библиотеку с 80-летней историей

— Библиотека работает с 1948 года и спустя почти 80 лет начинает свою новую главу, — рассказал мэр в своих соцсетях. — За полтора года мы провели здесь большой ремонт и закупили современное оборудование. Из городского бюджета направили на эти цели более 19 миллионов рублей. При этом бережно отнеслись к «душе» любой библиотеки — её книгам. Фонд в 22 тысячи экземпляров сохранили и пополнили с учётом запросов читателей.