В Челябинске после ремонта открыли библиотеку с 80-летней историей

— Библиотека работает с 1948 года и спустя почти 80 лет начинает свою новую главу, — рассказал мэр в своих соцсетях. — За полтора года мы провели здесь большой ремонт и закупили современное оборудование. Из городского бюджета направили на эти цели более 19 миллионов рублей. При этом бережно отнеслись к «душе» любой библиотеки — её книгам. Фонд в 22 тысячи экземпляров сохранили и пополнили с учётом запросов читателей.
После модернизации в учреждении появились два зала с открытым доступом к книгам: художественный и отраслевой. Там можно не просто читать или работать, но и проводить в событийной зоне лекции, мастер-классы или творческие встречи. А вдоль окон оборудовали места с современными компьютерами.
Особое внимание при ремонте уделили доступной среде. Так, вход оснастили пандусом, внутри убрали пороги, расширили дверные проёмы и обустроили специализированную санитарную комнату. Систему навигации и цифровые сервисы адаптировали для людей с нарушениями зрения и слуха.
Алексей Лошкин добавил, что библиотека, сохранив свою книгоцентричность, стала многофункциональным культурным центром. Сейчас здесь работают клубы и объединения по интересам, так что жизнь в этих стенах кипит с утра до вечера.