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Нижегородские дорожники активно задействованы на поливе проезжей части и зеленых насаждений

50 машин охлаждают полотно и орошают воздух каждый день.

Источник: Время

50 комбинированных дорожных машин с помощью разного направления струй охлаждают полотно и орошают воздух каждый день в Нижнем Новгороде, сообщил в своем MAX-канале глава города Юрий Шалабаев.

Он напомнил, что высокие температуры в течение длительного времени могут не лучшим образом сказаться на дорожном полотне и состоянии газонов.

«Дорожники сейчас активно задействованы на поливе проезжей части, продлевая тем самым срок службы покрытия, и зеленых насаждений. Ночами мойка дорог продолжается уже как ежедневная работа по поддержанию порядка», — подчеркнул Юрий Шалабаев.

Также горячая пора сейчас у матросов-спасателей на городских пляжах. Купающихся много, однако не все соблюдают правила безопасности на воде.

«Родители: будьте внимательны к своим детям! Взрослые, отдыхающие в компаниях: не заходите в воду разогретые не только жарой, но и другими “градусами”», — отметил глава Нижнего Новгорода.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области назвало водоемы региона, в которых можно купаться.

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