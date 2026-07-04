Славится трудолюбием и щедростью души: президент поздравил жителей с юбилеем области

Калининградская область обладает серьёзным потенциалом, а жители славятся щедростью души и трудолюбием. Об этом говорится в поздравлении президента Владимира Путина с 80-летием региона, адресованном жителям региона. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
«Самый западный регион России по праву славится своей историей, разнообразием и красотой природных ландшафтов, трудолюбием, щедростью души и гостеприимством жителей, — говорится в поздравлении. — Сегодня Калининградская область обладает серьёзным потенциалом и широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций. Здесь успешно осуществляются масштабные проекты в сфере промышленности и сельского хозяйства, транспорта, строительства и инфраструктуры, туризма и санаторно-курортного дела».
Президент особо отметил, что «наряду с открытием современных заводов и высокотехнологичных производств» уделяется «неустанное внимание сбережению богатого культурного, духовного достояния Янтарного края, реализации значимых образовательных, просветительских, творческих инициатив». Так, недавно Музею Мирового океана был присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ.
«Убеждён, что энергия, целеустремлённость, искренняя любовь к родной земле и впредь будут помогать вам добиваться намеченных планов. Желаю здоровья, благополучия и новых достижений на благо Калининградской области и всей России», — говорится в поздравлении.
4 июля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Кёнигсбергская область была переименована в Калининградскую, а город Кёнигсберг — в Калининград.