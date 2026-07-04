Славится трудолюбием и щедростью души: президент поздравил жителей с юбилеем области

«Самый западный регион России по праву славится своей историей, разнообразием и красотой природных ландшафтов, трудолюбием, щедростью души и гостеприимством жителей, — говорится в поздравлении. — Сегодня Калининградская область обладает серьёзным потенциалом и широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций. Здесь успешно осуществляются масштабные проекты в сфере промышленности и сельского хозяйства, транспорта, строительства и инфраструктуры, туризма и санаторно-курортного дела».