За сутки 3 июля в Ростовской области потушили 32 возгорания

Кроме того, сотрудники МЧС выезжали к месту ЧП в станице Каргинской Боковского района. Там двое юношей отправились купаться на реку Чир, а спустя некоторое время одного из них очевидец обнаружил на берегу без сознания. Когда парень пришел в себя, то рассказал, что в воде остался его друг.