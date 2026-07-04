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Сирены и воздушную тревогу услышали жители Волгограда утром 4 июля

Волгоградцев попросили спуститься в укрытие.

Источник: Комсомольская правда

Утром 4 июля 2026 волгоградцы снова услышали тревожные звуки: как и накануне вечером, по всему городу завыли сирены. После прозвучало голосовое сообщение: «Воздушная тревога! Возьмите документы, пройдите в укрытие». Сирены слышат жители всех районов, но что конкретно делать и куда идти — не понимают. Сообщения о ракетной опасности приходят с опозданием или вообще не приходят.

С чем связаны звуки сирен утром 4 июля, горожане не понимают: РСЧС не сообщала ни о ракетной, ни о беспилотной угрозе. До этого ракетную опасность в регионе объявляли дважды: в 20.39 3 июля и в 1.22 4 июля. Ночью в Волгограде закрывали аэропорт. Как объяснили в Единой дежурно-диспетчерской службе, включение сирен 4 июля было связано с авиационной опасностью — угрозой атаки с воздуха самолетами, вертолетами, в том числе использующими крылатые ракеты.

Вместе с этим волгоградцы продолжают жаловаться на закрытые во время ракетной опасности укрытия. Ранее мэрия сообщала, что в этих случаях следует жаловаться в районную администрацию. Там помогут расшевелить управляющую компанию.

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