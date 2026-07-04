Сирены и воздушную тревогу услышали жители Волгограда утром 4 июля

С чем связаны звуки сирен утром 4 июля, горожане не понимают: РСЧС не сообщала ни о ракетной, ни о беспилотной угрозе. До этого ракетную опасность в регионе объявляли дважды: в 20.39 3 июля и в 1.22 4 июля. Ночью в Волгограде закрывали аэропорт. Как объяснили в Единой дежурно-диспетчерской службе, включение сирен 4 июля было связано с авиационной опасностью — угрозой атаки с воздуха самолетами, вертолетами, в том числе использующими крылатые ракеты.