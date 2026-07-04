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Без происшествий: МВД обеспечило безопасность на День Независимости

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Охрана общественного порядка в местах проведения мероприятий на День Независимости была обеспечена в полном объеме, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

В ведомстве подчеркнули, что чрезвычайных происшествий в праздничных локациях не произошло.

Сотрудники ОВД и военнослужащие внутренних войск продолжают службу в усиленном варианте.

«Основное внимание уделяется вопросам обеспечения дорожной, личной и имущественной безопасности граждан. Оперативная обстановка находится под контролем милиции», — говорится в сообщении.

Также в МВД поблагодарили граждан и гостей республики за законопослушное поведение и выполнение требований безопасности в праздничные дни.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома также напомнили, что в субботу в районе стелы «Минск — город-герой» запланировано культурно-развлекательное мероприятие, приуроченное к 90-летию образования ГАИ.

«Движение всех видов транспортных средств в центральной части города будет ограничено», — отметили в пресс-службе.

Там обратили внимание, что с 8:00 и до завершения мероприятия будет закрыт проезд по проспекту Машерова — от дома № 35 до проспекта Победителей в обоих направлениях.

В ведомстве призвали водителей учитывать изменения при планировании маршрутов.