Без происшествий: МВД обеспечило безопасность на День Независимости

В ведомстве подчеркнули, что чрезвычайных происшествий в праздничных локациях не произошло.
Сотрудники ОВД и военнослужащие внутренних войск продолжают службу в усиленном варианте.
«Основное внимание уделяется вопросам обеспечения дорожной, личной и имущественной безопасности граждан. Оперативная обстановка находится под контролем милиции», — говорится в сообщении.
Также в МВД поблагодарили граждан и гостей республики за законопослушное поведение и выполнение требований безопасности в праздничные дни.
В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома также напомнили, что в субботу в районе стелы «Минск — город-герой» запланировано культурно-развлекательное мероприятие, приуроченное к 90-летию образования ГАИ.
«Движение всех видов транспортных средств в центральной части города будет ограничено», — отметили в пресс-службе.
Там обратили внимание, что с 8:00 и до завершения мероприятия будет закрыт проезд по проспекту Машерова — от дома № 35 до проспекта Победителей в обоих направлениях.
В ведомстве призвали водителей учитывать изменения при планировании маршрутов.