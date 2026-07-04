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Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная

Народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Актриса Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет, сообщили в пресс-службе цыганского театра «Ромэн».

«О дате, времени и месте прощания будет объявлено позже», — говорится в посте в Telegram-канале.

Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в Щекино в Тульской области в семье оседлых цыган. В 1964-м ее приняли в труппу театра «Ромэн». На счету артистки более 20 ролей в кино, среди них «Вечный зов», «Табор уходит в небо», «Карнавал», «Цыганка Аза», «Кармелита» и другие.

В 1999-м она получила звание народной артистки России.