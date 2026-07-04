Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная

Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в Щекино в Тульской области в семье оседлых цыган. В 1964-м ее приняли в труппу театра «Ромэн». На счету артистки более 20 ролей в кино, среди них «Вечный зов», «Табор уходит в небо», «Карнавал», «Цыганка Аза», «Кармелита» и другие.