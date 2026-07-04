Появились подробности о поисках пропавших мамы и дочки из Ачинска

Сотрудница пресс-службы Следственного комитета Анастасия Дядечкина рассказала корреспонденту krsk.aif.ru о том, как продвигаются поиски пропавших 27 июня 32-летней женщины и её пятилетней дочери из Ачинска.
«Мы координируем работу оперативных сотрудников и волонтёров, задействуем криминалистов и следователей. Поиски ведутся в разных районах Ачинска, в районе улицы Норильской Красноярска, обследуются автовокзалы и другие (объекты — прим. ред.)», — сообщила специалист.
На данный момент свидетелей, которые видели бы мать и дочь, не установлено.
Всех, кто что-то знает о местонахождении матери и дочери или владеет иными данными, которые могут помочь следствию, просят позвонить по телефону 8 (391) 227−06−45 или 102. Анонимность гарантируется.
Напомним, ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения жительниц Ачинска.