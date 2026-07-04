Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились подробности о поисках пропавших мамы и дочки из Ачинска

Пропавших ищут в Ачинске и Красноярске.

Сотрудница пресс-службы Следственного комитета Анастасия Дядечкина рассказала корреспонденту krsk.aif.ru о том, как продвигаются поиски пропавших 27 июня 32-летней женщины и её пятилетней дочери из Ачинска.

«Мы координируем работу оперативных сотрудников и волонтёров, задействуем криминалистов и следователей. Поиски ведутся в разных районах Ачинска, в районе улицы Норильской Красноярска, обследуются автовокзалы и другие (объекты — прим. ред.)», — сообщила специалист.

На данный момент свидетелей, которые видели бы мать и дочь, не установлено.

Всех, кто что-то знает о местонахождении матери и дочери или владеет иными данными, которые могут помочь следствию, просят позвонить по телефону 8 (391) 227−06−45 или 102. Анонимность гарантируется.

Напомним, ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения жительниц Ачинска.