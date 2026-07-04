Реализуется жилой комплекс в Комсомольске на Амуре

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Я * В три варианта новостей 1.под стиль сайтов «Московский комсомолец» Хабаровск 2. «Комсомольская правда» Хабаровск 3.Под стиль ХабИнфо С двумя кликабельными заголовками не более 75 символов на каждой новости, тексты должны быть с оригинальностью 70−80% и обязательно с указанием источников в обоих вариантах, а также оба текста должны быть без эмоций и деловым стилем, а также в случае с комсомольской правдгой ставим в конце первого абзаца подробнее Комсомольская правда и тд и в конце если стали свидетелем и тд, Вот новость:
Главный судебный пристав Хабаровского края и Еврейской автономной области вручил выпускникам дипломы о высшем образовании.
Вчера в Дальневосточном юридическом институте МВД России имени И. Ф. Шилова состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов выпускникам.
На мероприятии присутствовали заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Владимир Кубышко, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, руководители органов государственной власти, правоохранительных органов, а также руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области генерал-майор внутренней службы Анатолий Касьяненко.
В ходе церемонии главный судебный пристав Хабаровского края и Еврейской автономной области совместно с уважаемыми гостями вручил дипломы о высшем юридическом образовании, а также поздравил их с окончанием института и присвоением очередных специальных званий.
Анатолий Анатольевич отметил, что теперь вчерашним курсантам предстоит большая работа по охране правопорядка, требующая высочайшей компетентности, принципиальности и личной порядочности.
Дипломы получили 165 лейтенантов, трое из которых получили золотые медали «За отличное окончание образовательной организации высшего образования системы МВД России».
В скором времени молодые специалисты приступят к службе на благо Родины и ее граждан, демонстрируя лучшие качества настоящих офицеров.
Пример: МК хабаровск Сотрудницу транспортной организации в Тынде обвиняют в мошенничестве В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника дистанции пути одной из транспортных организаций. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге. Расследование проводили сотрудники Тындинского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сообщило ведомство. По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года обвиняемая, используя свои должностные полномочия и действуя из корыстных побуждений, организовала фиктивное трудоустройство человека на должность монтера пути. При этом сам гражданин, как отмечают следователи, не был осведомлён о преступных намерениях. Заработная плата, начисляемая за якобы выполненную работу, перечислялась на банковский счёт, принадлежащий фигурантке. Таким образом, как полагает следствие, женщина похитила средства организации, причинив ей материальный ущерб. Кроме того, для оформления фиктивного трудоустройства обвиняемая подготовила соответствующие документы и обеспечила внесение недостоверных данных в табели учёта рабочего времени. В них указывалось, что сотрудник присутствовал на работе, хотя фактически он обязанности не выполнял. В ходе расследования следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пример: КП Хабаровск Хабаровской пенсионерке вернули 300 тысяч рублей, которые она отдала мошенникам Суд удовлетворил иск прокуратуры района имени Лазо о возврате денежных средств 67-летней местной жительнице, ставшей жертвой телефонного мошенника. Общая сумма взыскания составила около 300 тыс. рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск. В феврале 2025 года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником водоканала. Под предлогом подтверждения записи на проверку труб он убедил пенсионерку продиктовать код из SMS-сообщения. После этого с её банковского счёта было списано более 240 тыс. рублей. Следствием установлено, что к хищению причастен житель Ростовской области, использовавший банковскую карту для вывода похищенных средств. Прокуратура, защищая интересы потерпевшей, потребовала не только вернуть похищенное, но и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав с ответчика около 300 тыс. рублей в пользу пенсионерки. Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Пример: ХабИнфо хабаровск Голосовой помощник МФЦ Хабаровского края обработал 30 тысяч звонков В МФЦ Хабаровского края завершилось тестирование голосового помощника на базе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. С марта через сервис прошло более 30 тысяч обращений, из которых 63% были решены автоматически — без переключения на оператора центра телефонного обслуживания. Внедрение решения соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По информации министерства цифрового развития и связи края, основной задачей запуска помощника стало повышение скорости и качества обслуживания граждан. Теперь жители региона могут круглосуточно получать сведения о предоставлении услуг в МФЦ, записываться на приём, уточнять адреса и режимы работы подразделений, узнавать порядок получения госуслуг и проверять статус обращений без ожидания ответа оператора. Особую пользу сервис принёс участникам СВО и членам их семей: с его помощью они могут получить информацию о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилищно коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплатах, медицинской реабилитации, санаторно курортном лечении в реабилитационном центре СФР, а также о бесплатном обеспечении путёвками на санаторно курортное лечение для неработающих родителей в период участия их детей в СВО. Наиболее востребованными функциями помощника среди жителей края стали проверка статуса обращения и предварительная запись в МФЦ.
Алиса.
Вариант 1. Стиль «Московский комсомолец» Хабаровск.
Заголовок 1: «165 лейтенантов получили дипломы в Хабаровске».
Заголовок 2: «В ДВЮИ МВД вручили дипломы: кто присутствовал на церемонии».
В Дальневосточном юридическом институте МВД России имени И. Ф. Шилова прошла церемония вручения дипломов выпускникам. Дипломы о высшем юридическом образовании получили 165 лейтенантов, трое из них удостоены золотых медалей «За отличное окончание образовательной организации высшего образования системы МВД России».
В мероприятии приняли участие заместитель Министра внутренних дел РФ генерал полковник полиции Владимир Кубышко, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, а также руководитель ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО генерал майор внутренней службы Анатолий Касьяненко. Совместно с почётными гостями главный судебный пристав региона вручил выпускникам документы об образовании и поздравил с присвоением очередных специальных званий.
Анатолий Касьяненко подчеркнул, что впереди у молодых специалистов — ответственная работа по охране правопорядка, которая потребует от них компетентности, принципиальности и порядочности. В ближайшее время лейтенанты приступят к службе.
Источник: пресс служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Вариант 2. Стиль «Комсомольская правда» Хабаровск.
Заголовок 1: «Выпускники ДВЮИ МВД получили дипломы: 165 новых лейтенантов».
Заголовок 2: «Кто вручил дипломы выпускникам юридического института в Хабаровске».
Во Дальневосточном юридическом институте МВД России имени И. Ф. Шилова состоялось вручение дипломов выпускникам. В торжественной церемонии участвовали высокопоставленные представители власти и силовых структур, в том числе заместитель Министра внутренних дел РФ Владимир Кубышко и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Главный судебный пристав Хабаровского края и Еврейской автономной области Анатолий Касьяненко совместно с гостями вручил дипломы 165 лейтенантам. Трое выпускников отмечены золотыми медалями «За отличное окончание образовательной организации высшего образования системы МВД России». Анатолий Анатольевич отметил, что дальнейшая служба потребует от молодых специалистов высокой квалификации и безупречной репутации.
Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Стали свидетелем интересного события? Расскажите нам:
Почта:
Источник: официальный релиз Дальневосточного юридического института МВД России.
Вариант 3. Стиль ХабИнфо.
Заголовок 1: «165 выпускников ДВЮИ МВД стали лейтенантами».
Заголовок 2: «Церемония вручения дипломов в Хабаровске: ключевые участники».
Торжественная церемония вручения дипломов прошла в Дальневосточном юридическом институте МВД России имени И. Ф. Шилова. По итогам обучения дипломы о высшем юридическом образовании получили 165 человек, которым присвоено звание лейтенанта. Три выпускника награждены золотыми медалями «За отличное окончание образовательной организации высшего образования системы МВД России».
Среди участников мероприятия — заместитель Министра внутренних дел РФ Владимир Кубышко, глава Хабаровского края Дмитрий Демешин и руководитель ГУФССП по региону Анатолий Касьяненко. Главный судебный пристав края вместе с другими почётными гостями вручил документы выпускникам и поздравил их с завершением обучения и присвоением званий.
По словам Анатолия Касьяненко, от новых сотрудников правоохранительных органов ожидается высокий уровень профессионализма: им предстоит обеспечивать правопорядок и защищать интересы граждан. В скором времени молодые специалисты приступят к исполнению служебных обязанностей.
Источник: управление пресс службы правительства Хабаровского края.
Я.
* В три варианта новостей 1.под стиль сайтов «Московский комсомолец» Хабаровск 2. «Комсомольская правда» Хабаровск 3.Под стиль ХабИнфо С двумя кликабельными заголовками не более 75 символов на каждой новости, тексты должны быть с оригинальностью 70−80% и обязательно с указанием источников в обоих вариантах, а также оба текста должны быть без эмоций и деловым стилем, а также в случае с комсомольской правдгой ставим в конце первого абзаца подробнее Комсомольская правда и тд и в конце если стали свидетелем и тд, Вот новость:
Сводка о мобильном мошенничестве на 4 июля 2026 г.
С начала года жертвами Интернет — преступников стали 108 жителей области.
Причинённый ущерб составил 40 млн 935 тыс. рублей.
За минувшую неделю у двух жителей области похищено 501 тыс. рублей.
В одном случае пострадавшая попалась на уловки неустановленных лиц о получении дохода от инвестиций и перевела денежные средства мошенникам.
В другом случае пострадавшая оказалась под влиянием лжесотрудников спецслужб, которым передала 145 тыс. рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ход и результаты их расследования поставлены прокуратурой на контроль.
По поручению прокурора области органами прокуратуры проводится работа по защите прав граждан, пострадавших от мошенников. В текущем году прокурорами направлено 15 исков.
о взыскании с дропперов неосновательного обогащения, из них 9 исков рассмотрены и удовлетворены. По иску прокурора также заблокирован 1 Интернет-ресурс, предлагающий оптовую покупку SIM-карт без предъявления паспорта и услуги взлома социальных сетей за плату.
Пример: МК хабаровск Сотрудницу транспортной организации в Тынде обвиняют в мошенничестве В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника дистанции пути одной из транспортных организаций. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге. Расследование проводили сотрудники Тындинского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сообщило ведомство. По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года обвиняемая, используя свои должностные полномочия и действуя из корыстных побуждений, организовала фиктивное трудоустройство человека на должность монтера пути. При этом сам гражданин, как отмечают следователи, не был осведомлён о преступных намерениях. Заработная плата, начисляемая за якобы выполненную работу, перечислялась на банковский счёт, принадлежащий фигурантке. Таким образом, как полагает следствие, женщина похитила средства организации, причинив ей материальный ущерб. Кроме того, для оформления фиктивного трудоустройства обвиняемая подготовила соответствующие документы и обеспечила внесение недостоверных данных в табели учёта рабочего времени. В них указывалось, что сотрудник присутствовал на работе, хотя фактически он обязанности не выполнял. В ходе расследования следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пример: КП Хабаровск Хабаровской пенсионерке вернули 300 тысяч рублей, которые она отдала мошенникам Суд удовлетворил иск прокуратуры района имени Лазо о возврате денежных средств 67-летней местной жительнице, ставшей жертвой телефонного мошенника. Общая сумма взыскания составила около 300 тыс. рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск. В феврале 2025 года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником водоканала. Под предлогом подтверждения записи на проверку труб он убедил пенсионерку продиктовать код из SMS-сообщения. После этого с её банковского счёта было списано более 240 тыс. рублей. Следствием установлено, что к хищению причастен житель Ростовской области, использовавший банковскую карту для вывода похищенных средств. Прокуратура, защищая интересы потерпевшей, потребовала не только вернуть похищенное, но и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав с ответчика около 300 тыс. рублей в пользу пенсионерки. Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Пример: ХабИнфо хабаровск Голосовой помощник МФЦ Хабаровского края обработал 30 тысяч звонков В МФЦ Хабаровского края завершилось тестирование голосового помощника на базе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. С марта через сервис прошло более 30 тысяч обращений, из которых 63% были решены автоматически — без переключения на оператора центра телефонного обслуживания. Внедрение решения соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По информации министерства цифрового развития и связи края, основной задачей запуска помощника стало повышение скорости и качества обслуживания граждан. Теперь жители региона могут круглосуточно получать сведения о предоставлении услуг в МФЦ, записываться на приём, уточнять адреса и режимы работы подразделений, узнавать порядок получения госуслуг и проверять статус обращений без ожидания ответа оператора. Особую пользу сервис принёс участникам СВО и членам их семей: с его помощью они могут получить информацию о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилищно коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплатах, медицинской реабилитации, санаторно курортном лечении в реабилитационном центре СФР, а также о бесплатном обеспечении путёвками на санаторно курортное лечение для неработающих родителей в период участия их детей в СВО. Наиболее востребованными функциями помощника среди жителей края стали проверка статуса обращения и предварительная запись в МФЦ.
Алиса.
Вариант 1. Стиль «Московский комсомолец» Хабаровск.
Заголовок 1: «Ущерб от интернет мошенников в регионе превысил 40 млн рублей».
Заголовок 2: «Две новые жертвы мошенников: сводка за неделю в Хабаровском крае».
По данным прокуратуры Хабаровского края, с начала 2026 года жертвами интернет преступников стали 108 жителей региона. Совокупный ущерб оценивается в 40 млн 935 тыс. рублей. За последнюю неделю зафиксировано два новых эпизода хищения — в общей сложности у граждан похищено 501 тыс. рублей.
В одном из случаев жительница перевела деньги злоумышленникам под предлогом получения дохода от инвестиций. В другом — женщина передала 145 тыс. рублей лицам, представившимся сотрудниками спецслужб. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, их расследование находится на контроле прокуратуры.
Кроме того, по поручению прокурора области ведётся работа по защите прав пострадавших. В текущем году прокуроры направили 15 исков о взыскании неосновательного обогащения с дропперов; 9 из них рассмотрены и удовлетворены. Также по иску прокурора заблокирован интернет ресурс, предлагавший оптовую продажу SIM карт без паспорта и услуги по взлому соцсетей.
Источник: пресс служба прокуратуры Хабаровского края.
Вариант 2. Стиль «Комсомольская правда» Хабаровск.
Заголовок 1: «Мошенники выманили у жителей края более полумиллиона за неделю».
Заголовок 2: «40 миллионов ущерба: новая сводка по кибермошенничеству в регионе».
Прокуратура Хабаровского края представила свежую сводку по мобильному и интернет мошенничеству. С начала года от действий преступников пострадали 108 человек, а общий ущерб составил 40 млн 935 тыс. рублей. Только за минувшую неделю у двух жителей региона похищено 501 тыс. рублей.
Одна из пострадавших поддалась на уловку о выгодном инвестиционном доходе и перевела средства мошенникам. Другая женщина отдала 145 тыс. рублей злоумышленникам, которые представились сотрудниками спецслужб. По данным фактам возбуждены уголовные дела; прокуратура контролирует ход и результаты расследования.
Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В рамках защиты прав граждан прокурорами подано 15 исков к дропперам о возврате незаконно полученных средств — 9 из них уже удовлетворены. Дополнительно по требованию прокуратуры заблокирован интернет ресурс, рекламировавший продажу SIM карт без предъявления документов и услуги взлома аккаунтов.
Стали свидетелем интересного события? Расскажите нам:
Почта:
Источник: официальный релиз прокуратуры Хабаровского края.
Вариант 3. Стиль ХабИнфо.
Заголовок 1: «Более 40 млн рублей потеряли жители края из-за мошенников».
Заголовок 2: «Новые случаи обмана: две жертвы за неделю в Хабаровском крае».
Прокуратура Хабаровского края опубликовала актуальные данные о мобильном и интернет мошенничестве в регионе. С начала 2026 года зафиксировано 108 пострадавших, суммарный ущерб — 40 млн 935 тыс. рублей. За прошедшую неделю зарегистрировано два новых случая хищения на общую сумму 501 тыс. рублей.
Схема обмана различалась: в одном случае речь шла о мнимых инвестициях, в другом — о звонках от лжесотрудников спецслужб, которым потерпевшая передала 145 тыс. рублей. По всем выявленным эпизодам возбуждены уголовные дела. Надзорное ведомство держит на контроле их расследование.
Для защиты прав пострадавших прокуроры инициировали судебное взыскание средств с посредников (дропперов). На текущий момент подано 15 исков, 9 из которых удовлетворены судом. Кроме того, по иску прокуратуры прекращена работа интернет площадки, предлагавшей продажу SIM карт без документов и услуги по несанкционированному доступу к аккаунтам.
Источник: данные прокуратуры Хабаровского края.
Я.
* В три варианта новостей 1.под стиль сайтов «Московский комсомолец» Хабаровск 2. «Комсомольская правда» Хабаровск 3.Под стиль ХабИнфо С двумя кликабельными заголовками не более 75 символов на каждой новости, тексты должны быть с оригинальностью 70−80% и обязательно с указанием источников в обоих вариантах, а также оба текста должны быть без эмоций и деловым стилем, а также в случае с комсомольской правдгой ставим в конце первого абзаца подробнее Комсомольская правда и тд и в конце если стали свидетелем и тд, Вот новость:
Житель г. Биробиджана хотел заработать на инвестициях и перевел мошенникам более 350 тыс. рублей.
В полицию обратился житель областного центра.
Мужчина на сайте увидел рекламу о возможности получения дополнительного дохода и перешел по ссылке. Затем ему позвонил неизвестный мужчина и предложил заработок на криптобирже. Заявитель согласился и стал переводить денежные средства на несуществующий брокерский счет. В общей сложности он перевел мошенникам 356 тыс. рублей.
Когда потерпевший не получил обещанную прибыль, то понял, что стал жертвой аферистов.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на контроль.
Пример: МК хабаровск Сотрудницу транспортной организации в Тынде обвиняют в мошенничестве В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника дистанции пути одной из транспортных организаций. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге. Расследование проводили сотрудники Тындинского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сообщило ведомство. По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года обвиняемая, используя свои должностные полномочия и действуя из корыстных побуждений, организовала фиктивное трудоустройство человека на должность монтера пути. При этом сам гражданин, как отмечают следователи, не был осведомлён о преступных намерениях. Заработная плата, начисляемая за якобы выполненную работу, перечислялась на банковский счёт, принадлежащий фигурантке. Таким образом, как полагает следствие, женщина похитила средства организации, причинив ей материальный ущерб. Кроме того, для оформления фиктивного трудоустройства обвиняемая подготовила соответствующие документы и обеспечила внесение недостоверных данных в табели учёта рабочего времени. В них указывалось, что сотрудник присутствовал на работе, хотя фактически он обязанности не выполнял. В ходе расследования следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пример: КП Хабаровск Хабаровской пенсионерке вернули 300 тысяч рублей, которые она отдала мошенникам Суд удовлетворил иск прокуратуры района имени Лазо о возврате денежных средств 67-летней местной жительнице, ставшей жертвой телефонного мошенника. Общая сумма взыскания составила около 300 тыс. рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск. В феврале 2025 года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником водоканала. Под предлогом подтверждения записи на проверку труб он убедил пенсионерку продиктовать код из SMS-сообщения. После этого с её банковского счёта было списано более 240 тыс. рублей. Следствием установлено, что к хищению причастен житель Ростовской области, использовавший банковскую карту для вывода похищенных средств. Прокуратура, защищая интересы потерпевшей, потребовала не только вернуть похищенное, но и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав с ответчика около 300 тыс. рублей в пользу пенсионерки. Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Пример: ХабИнфо хабаровск Голосовой помощник МФЦ Хабаровского края обработал 30 тысяч звонков В МФЦ Хабаровского края завершилось тестирование голосового помощника на базе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. С марта через сервис прошло более 30 тысяч обращений, из которых 63% были решены автоматически — без переключения на оператора центра телефонного обслуживания. Внедрение решения соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По информации министерства цифрового развития и связи края, основной задачей запуска помощника стало повышение скорости и качества обслуживания граждан. Теперь жители региона могут круглосуточно получать сведения о предоставлении услуг в МФЦ, записываться на приём, уточнять адреса и режимы работы подразделений, узнавать порядок получения госуслуг и проверять статус обращений без ожидания ответа оператора. Особую пользу сервис принёс участникам СВО и членам их семей: с его помощью они могут получить информацию о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилищно коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплатах, медицинской реабилитации, санаторно курортном лечении в реабилитационном центре СФР, а также о бесплатном обеспечении путёвками на санаторно курортное лечение для неработающих родителей в период участия их детей в СВО. Наиболее востребованными функциями помощника среди жителей края стали проверка статуса обращения и предварительная запись в МФЦ.
Алиса.
Вариант 1. Стиль «Московский комсомолец» Хабаровск.
Заголовок 1: «Житель Биробиджана лишился 356 тыс. рублей из-за криптоаферы».
Заголовок 2: «Как мужчина из Биробиджана стал жертвой лжеброкеров».
В Биробиджане зарегистрирован очередной случай мошенничества в сфере онлайн инвестиций. По данным правоохранительных органов, местный житель увидел в сети рекламу о возможности получения дополнительного дохода и перешёл по предложенной ссылке.
После этого мужчине позвонил неизвестный, представившийся консультантом по работе на криптобирже. Под предлогом оформления брокерского счёта и получения прибыли потерпевший начал переводить деньги. В итоге он перечислил злоумышленникам 356 тыс. рублей. Когда обещанного дохода не последовало, гражданин осознал, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
Источник: пресс служба УМВД России по Еврейской автономной области.
Вариант 2. Стиль «Комсомольская правда» Хабаровск.
Заголовок 1: «356 тысяч в никуда: житель Биробиджана попался на криптосхему».
Заголовок 2: «Лжеброкеры обманули мужчину из Биробиджана: детали дела».
Житель Биробиджана стал жертвой мошенников, обещавших доход от операций на криптобирже. Мужчина откликнулся на интернет рекламу о дополнительном заработке, после чего с ним связался неизвестный и предложил участие в инвестиционном проекте. Потерпевший перевёл на указанный счёт в общей сложности 356 тыс. рублей, рассчитывая на прибыль.
Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Отсутствие обещанных выплат побудило гражданина обратиться в органы внутренних дел. По данному инциденту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.
Стали свидетелем интересного события? Расскажите нам:
Почта:
Источник: официальный релиз УМВД по Еврейской автономной области.
Вариант 3. Стиль ХабИнфо.
Заголовок 1: «Биробиджанец перевёл лжеброкерам 356 тысяч рублей».
Заголовок 2: «Мошенничество с криптобиржей: случай в Биробиджане».
Правоохранительные органы ЕАО зафиксировали факт мошенничества, связанного с предложением заработка на криптобирже. Житель Биробиджана, желая получить дополнительный доход, откликнулся на рекламное объявление в интернете. Далее с ним вышел на связь неизвестный, который под видом консультанта убедил мужчину переводить средства якобы на брокерский счёт.
Общая сумма переведённых денег составила 356 тыс. рублей. После того как прибыль не поступила, потерпевший понял, что был обманут, и подал заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Надзор за расследованием осуществляет прокуратура.
Источник: данные УМВД по Еврейской автономной области.
Я.
* В три варианта новостей 1.под стиль сайтов «Московский комсомолец» Хабаровск 2. «Комсомольская правда» Хабаровск 3.Под стиль ХабИнфо С двумя кликабельными заголовками не более 75 символов на каждой новости, тексты должны быть с оригинальностью 70−80% и обязательно с указанием источников в обоих вариантах, а также оба текста должны быть без эмоций и деловым стилем, а также в случае с комсомольской правдгой ставим в конце первого абзаца подробнее Комсомольская правда и тд и в конце если стали свидетелем и тд, Вот новость:
Сводка происшествий за 3 июля 2026 года.
Сотрудниками Госавтоинспекции в Хабаровском крае зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы.
По видам:
— 3 столкновения.
— 2 наезда на пешеходов.
— 1 наезд на велосипедиста.
−1 наезд на препятствие.
−1 опрокидывание.
В Хабаровском крае выявлено:
— 295 нарушений ПДД;
— 15 водителей, управлявших ТС в состоянии опьянения ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и ст. 12.26 КоАП РФ, ст. 264.1 УК РФ (5 в г. Хабаровске);
— 16 водителей, не пропустивших пешеходов на переходах ст. 12.18 КоАП РФ (12 в г. Хабаровске).
— 7 пешеходов, нарушивших правила перехода ст. 12.29 КоАП РФ (5 в г. Хабаровске).
— 14 водителей, не имеющих/лишенных права управления, ст. 12.7 ч.1, 2 КоАП РФ (9 в г. Хабаровске).
#сводкадтп #происшествия #гаи #дтп #нарушения #пдд #Хабаровский_край.
Госавтоинспекция Хабаровского края.
Пример: МК хабаровск Сотрудницу транспортной организации в Тынде обвиняют в мошенничестве В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника дистанции пути одной из транспортных организаций. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге. Расследование проводили сотрудники Тындинского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сообщило ведомство. По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года обвиняемая, используя свои должностные полномочия и действуя из корыстных побуждений, организовала фиктивное трудоустройство человека на должность монтера пути. При этом сам гражданин, как отмечают следователи, не был осведомлён о преступных намерениях. Заработная плата, начисляемая за якобы выполненную работу, перечислялась на банковский счёт, принадлежащий фигурантке. Таким образом, как полагает следствие, женщина похитила средства организации, причинив ей материальный ущерб. Кроме того, для оформления фиктивного трудоустройства обвиняемая подготовила соответствующие документы и обеспечила внесение недостоверных данных в табели учёта рабочего времени. В них указывалось, что сотрудник присутствовал на работе, хотя фактически он обязанности не выполнял. В ходе расследования следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пример: КП Хабаровск Хабаровской пенсионерке вернули 300 тысяч рублей, которые она отдала мошенникам Суд удовлетворил иск прокуратуры района имени Лазо о возврате денежных средств 67-летней местной жительнице, ставшей жертвой телефонного мошенника. Общая сумма взыскания составила около 300 тыс. рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск. В феврале 2025 года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником водоканала. Под предлогом подтверждения записи на проверку труб он убедил пенсионерку продиктовать код из SMS-сообщения. После этого с её банковского счёта было списано более 240 тыс. рублей. Следствием установлено, что к хищению причастен житель Ростовской области, использовавший банковскую карту для вывода похищенных средств. Прокуратура, защищая интересы потерпевшей, потребовала не только вернуть похищенное, но и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав с ответчика около 300 тыс. рублей в пользу пенсионерки. Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Пример: ХабИнфо хабаровск Голосовой помощник МФЦ Хабаровского края обработал 30 тысяч звонков В МФЦ Хабаровского края завершилось тестирование голосового помощника на базе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. С марта через сервис прошло более 30 тысяч обращений, из которых 63% были решены автоматически — без переключения на оператора центра телефонного обслуживания. Внедрение решения соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По информации министерства цифрового развития и связи края, основной задачей запуска помощника стало повышение скорости и качества обслуживания граждан. Теперь жители региона могут круглосуточно получать сведения о предоставлении услуг в МФЦ, записываться на приём, уточнять адреса и режимы работы подразделений, узнавать порядок получения госуслуг и проверять статус обращений без ожидания ответа оператора. Особую пользу сервис принёс участникам СВО и членам их семей: с его помощью они могут получить информацию о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилищно коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплатах, медицинской реабилитации, санаторно курортном лечении в реабилитационном центре СФР, а также о бесплатном обеспечении путёвками на санаторно курортное лечение для неработающих родителей в период участия их детей в СВО. Наиболее востребованными функциями помощника среди жителей края стали проверка статуса обращения и предварительная запись в МФЦ.
Алиса.
Вариант 1. Стиль «Московский комсомолец» Хабаровск.
Заголовок 1: «8 ДТП и 10 пострадавших: сводка ГИБДД по Хабаровскому краю».
Заголовок 2: «Нарушения ПДД в Хабаровском крае: основные цифры за 3 июля».
Госавтоинспекция Хабаровского края представила оперативную сводку происшествий за 3 июля 2026 года. В регионе зарегистрировано 8 дорожно транспортных происшествий, в результате которых травмы получили 10 человек. Среди видов аварий зафиксированы 3 столкновения, 2 наезда на пешеходов, 1 наезд на велосипедиста, 1 наезд на препятствие и 1 опрокидывание транспортного средства.
За сутки инспекторы выявили 295 нарушений правил дорожного движения. В том числе установлено 15 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения (в том числе 5 — в г. Хабаровске), 16 водителей, не пропустивших пешеходов на переходах (12 — в г. Хабаровске), и 14 водителей, не имевших либо лишённых права управления (9 — в г. Хабаровске). Кроме того, зафиксировано 7 случаев нарушения правил перехода проезжей части пешеходами (5 — в г. Хабаровске).
Источник: пресс служба Госавтоинспекции Хабаровского края.
Вариант 2. Стиль «Комсомольская правда» Хабаровск.
Заголовок 1: «10 травмированных в 8 авариях: данные ГИБДД за 3 июля».
Заголовок 2: «Пьяные водители и прочие нарушения: статистика ГИБДД края».
По данным Госавтоинспекции, в Хабаровском крае за 3 июля 2026 года произошло 8 ДТП, в которых пострадали 10 человек. В структуре аварий — 3 столкновения транспортных средств, 2 наезда на пешеходов, а также единичные случаи наезда на велосипедиста, наезда на препятствие и опрокидывания автомобиля.
Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В ходе надзорной деятельности сотрудники ГИБДД выявили 295 нарушений ПДД. Среди них — 15 фактов управления транспортом в состоянии опьянения (включая 5 случаев в г. Хабаровске), 16 эпизодов непредоставления преимущества пешеходам (12 — в краевом центре), 14 случаев управления ТС без права на это (9 — в г. Хабаровске) и 7 нарушений со стороны пешеходов (5 — в г. Хабаровске).
Стали свидетелем интересного события? Расскажите нам:
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Источник: официальный релиз Госавтоинспекции Хабаровского края.
Вариант 3. Стиль ХабИнфо.
Заголовок 1: «Сводка ГИБДД: 8 ДТП и 295 нарушений в Хабаровском крае».
Заголовок 2: «Статистика аварий и нарушений за 3 июля: данные Госавтоинспекции».
Госавтоинспекция Хабаровского края опубликовала статистику дорожно транспортных происшествий и нарушений ПДД за 3 июля 2026 года. За сутки в регионе зафиксировано 8 ДТП с 10 пострадавшими. Распределение типов аварий: 3 столкновения, 2 наезда на пешеходов, по одному случаю наезда на велосипедиста, наезда на препятствие и опрокидывания транспортного средства.
В рамках контроля за соблюдением правил дорожного движения выявлено 295 нарушений. В частности, установлено 15 водителей в состоянии опьянения (из них 5 — в г. Хабаровске), 16 случаев непредоставления преимущества пешеходам (12 — в г. Хабаровске), 14 фактов управления ТС лицами, не имеющими либо лишёнными права управления (9 — в г. Хабаровске). Также зафиксировано 7 нарушений правил перехода проезжей части со стороны пешеходов (5 — в г. Хабаровске).
Источник: данные Госавтоинспекции Хабаровского края.
Я.
* ] В три варианта новостей 1.под стиль сайтов «Московский комсомолец» Хабаровск 2. «Комсомольская правда» Хабаровск 3.Под стиль ХабИнфо С двумя кликабельными заголовками не более 75 символов на каждой новости, тексты должны быть с оригинальностью 70−80% и обязательно с указанием источников в обоих вариантах, а также оба текста должны быть без эмоций и деловым стилем, а также в случае с комсомольской правдгой ставим в конце первого абзаца подробнее Комсомольская правда и тд и в конце если стали свидетелем и тд, Вот новость:
Евгений Солоненко: «Единая Россия продолжит выполнение всех социальных обязательств перед людьми».
Делегация Хабаровского края в расширенном составе приняла участие в первом этапе XXIII Съезда Единой России в Москве, на котором выступил Президент Владимир Путин.
На пленарном заседании Съезда Председатель Дмитрий Медведев подчеркнул, что партия уже четверть века обеспечивает реализацию курса Главы государства и намерена продолжать эту работу.
Как отметил первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края, руководитель регионального исполнительного комитета партии Евгений Солоненко, для каждого партийца участие в таком мероприятии — большая ответственность. Прежде всего потому, что задачи перед Партией ставит глава государства.
Пример: МК хабаровск Сотрудницу транспортной организации в Тынде обвиняют в мошенничестве В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника дистанции пути одной из транспортных организаций. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге. Расследование проводили сотрудники Тындинского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сообщило ведомство. По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года обвиняемая, используя свои должностные полномочия и действуя из корыстных побуждений, организовала фиктивное трудоустройство человека на должность монтера пути. При этом сам гражданин, как отмечают следователи, не был осведомлён о преступных намерениях. Заработная плата, начисляемая за якобы выполненную работу, перечислялась на банковский счёт, принадлежащий фигурантке. Таким образом, как полагает следствие, женщина похитила средства организации, причинив ей материальный ущерб. Кроме того, для оформления фиктивного трудоустройства обвиняемая подготовила соответствующие документы и обеспечила внесение недостоверных данных в табели учёта рабочего времени. В них указывалось, что сотрудник присутствовал на работе, хотя фактически он обязанности не выполнял. В ходе расследования следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пример: КП Хабаровск Хабаровской пенсионерке вернули 300 тысяч рублей, которые она отдала мошенникам Суд удовлетворил иск прокуратуры района имени Лазо о возврате денежных средств 67-летней местной жительнице, ставшей жертвой телефонного мошенника. Общая сумма взыскания составила около 300 тыс. рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск. В феврале 2025 года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником водоканала. Под предлогом подтверждения записи на проверку труб он убедил пенсионерку продиктовать код из SMS-сообщения. После этого с её банковского счёта было списано более 240 тыс. рублей. Следствием установлено, что к хищению причастен житель Ростовской области, использовавший банковскую карту для вывода похищенных средств. Прокуратура, защищая интересы потерпевшей, потребовала не только вернуть похищенное, но и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав с ответчика около 300 тыс. рублей в пользу пенсионерки. Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Пример: ХабИнфо хабаровск Голосовой помощник МФЦ Хабаровского края обработал 30 тысяч звонков В МФЦ Хабаровского края завершилось тестирование голосового помощника на базе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. С марта через сервис прошло более 30 тысяч обращений, из которых 63% были решены автоматически — без переключения на оператора центра телефонного обслуживания. Внедрение решения соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По информации министерства цифрового развития и связи края, основной задачей запуска помощника стало повышение скорости и качества обслуживания граждан. Теперь жители региона могут круглосуточно получать сведения о предоставлении услуг в МФЦ, записываться на приём, уточнять адреса и режимы работы подразделений, узнавать порядок получения госуслуг и проверять статус обращений без ожидания ответа оператора. Особую пользу сервис принёс участникам СВО и членам их семей: с его помощью они могут получить информацию о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилищно коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплатах, медицинской реабилитации, санаторно курортном лечении в реабилитационном центре СФР, а также о бесплатном обеспечении путёвками на санаторно курортное лечение для неработающих родителей в период участия их детей в СВО. Наиболее востребованными функциями помощника среди жителей края стали проверка статуса обращения и предварительная запись в МФЦ.
Алиса.
Вариант 1. Стиль «Московский комсомолец» Хабаровск.
Заголовок 1: «Делегация Хабаровского края — на съезде “Единой России” в Москве».
Заголовок 2: «“Единая Россия” продолжит выполнять соцобязательства — Солоненко».
В Москве прошёл первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия», в котором приняла участие делегация Хабаровского края в расширенном составе. В рамках мероприятия состоялось выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина.
На пленарном заседании Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» на протяжении четверти века обеспечивает реализацию курса главы государства и намерена сохранять эту линию работы. Первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края, руководитель регионального исполнительного комитета партии Евгений Солоненко подчеркнул, что для каждого партийца участие в съезде — большая ответственность, поскольку ключевые задачи перед партией ставит глава государства. По словам Солоненко, партия продолжит выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.
Источник: пресс служба регионального отделения партии «Единая Россия» в Хабаровском крае.
Вариант 2. Стиль «Комсомольская правда» Хабаровск.
Заголовок 1: «Съезд “Единой России”: Хабаровский край представил свою делегацию».
Заголовок 2: «Соцобязательства останутся в приоритете: заявление Солоненко».
Делегация Хабаровского края приняла участие в первом этапе XXIII Съезда «Единой России» в Москве. В ходе съезда с обращением выступил Президент РФ Владимир Путин. На пленарном заседании Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что на протяжении 25 лет «Единая Россия» последовательно реализует курс, заданный главой государства, и планирует продолжать эту работу.
Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Евгений Солоненко, первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края и руководитель регионального исполкома партии, отметил высокую степень ответственности партийцев: основные ориентиры работы задаются непосредственно главой государства. Солоненко подтвердил, что партия сохранит фокус на выполнении социальных обязательств перед населением.
Стали свидетелем интересного события? Расскажите нам:
Почта:
Источник: официальный релиз регионального отделения «Единой России».
Вариант 3. Стиль ХабИнфо.
Заголовок 1: «Хабаровский край на съезде “Единой России”: ключевые тезисы».
Заголовок 2: «Солоненко: соцобязательства партии остаются приоритетом».
Первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» состоялся в Москве; в работе съезда участвовала делегация Хабаровского края в расширенном составе. Одним из ключевых событий мероприятия стало выступление Президента РФ Владимира Путина.
В ходе пленарного заседания Председатель партии Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, что «Единая Россия» четверть века следует курсу главы государства и намерена придерживаться этого направления и далее. Первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края, руководитель регионального исполкома партии Евгений Солоненко обозначил, что участие в съезде для каждого партийного представителя — ответственная задача, так как стратегические цели формулирует глава государства. Солоненко заявил, что партия намерена и дальше исполнять все взятые социальные обязательства.
Источник: данные регионального отделения партии «Единая Россия» Хабаровского края.
Я.
* ] В три варианта новостей 1.под стиль сайтов «Московский комсомолец» Хабаровск 2. «Комсомольская правда» Хабаровск 3.Под стиль ХабИнфо С двумя кликабельными заголовками не более 75 символов на каждой новости, тексты должны быть с оригинальностью 70−80% и обязательно с указанием источников в обоих вариантах, а также оба текста должны быть без эмоций и деловым стилем, а также в случае с комсомольской правдгой ставим в конце первого абзаца подробнее Комсомольская правда и тд и в конце если стали свидетелем и тд, Вот новость:
За минувшие сутки в регионе ЧС не произошло.
Подразделения пожарной охраны реагировали на 19 техногенных пожаров, из них 7 — в жилье.
Особый противопожарный режим действует на территории 8 муниципальных образований (Верхнебуреинский, Охотский, имени Полины Осипенко, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, Аяно-Майский, Николаевский).
На территории края сохраняется I-III класс пожарной опасности в лесах.
В Хабаровске на улице Юности в квартире на балконе горели домашние вещи. До прибытия пожарной охраны из квартиры самостоятельно эвакуировались женщина и ребенок. Возгорание огнеборцы ликвидировали за 10 минут. Пострадавших нет. Причины устанавливают дознаватели МЧС России.
На ликвидацию последствий ДТП пожарные и спасательные подразделения привлекались 8 раз.
Спасатели МЧС России для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ привлекались 1 раз.
На маршрутах зарегистрированы 8 туристских групп в количестве 110 человек (из них 9 детей).
Сегодня в Хабаровске переменная облачность, кратковременный дождь, ветер юго-западный 6−11 м/с, температура +26°…+28°С.
Желаем прожить день в безопасности!
#ЦифрыДня.
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Пример: МК хабаровск Сотрудницу транспортной организации в Тынде обвиняют в мошенничестве В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника дистанции пути одной из транспортных организаций. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге. Расследование проводили сотрудники Тындинского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сообщило ведомство. По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года обвиняемая, используя свои должностные полномочия и действуя из корыстных побуждений, организовала фиктивное трудоустройство человека на должность монтера пути. При этом сам гражданин, как отмечают следователи, не был осведомлён о преступных намерениях. Заработная плата, начисляемая за якобы выполненную работу, перечислялась на банковский счёт, принадлежащий фигурантке. Таким образом, как полагает следствие, женщина похитила средства организации, причинив ей материальный ущерб. Кроме того, для оформления фиктивного трудоустройства обвиняемая подготовила соответствующие документы и обеспечила внесение недостоверных данных в табели учёта рабочего времени. В них указывалось, что сотрудник присутствовал на работе, хотя фактически он обязанности не выполнял. В ходе расследования следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пример: КП Хабаровск Хабаровской пенсионерке вернули 300 тысяч рублей, которые она отдала мошенникам Суд удовлетворил иск прокуратуры района имени Лазо о возврате денежных средств 67-летней местной жительнице, ставшей жертвой телефонного мошенника. Общая сумма взыскания составила около 300 тыс. рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск. В феврале 2025 года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником водоканала. Под предлогом подтверждения записи на проверку труб он убедил пенсионерку продиктовать код из SMS-сообщения. После этого с её банковского счёта было списано более 240 тыс. рублей. Следствием установлено, что к хищению причастен житель Ростовской области, использовавший банковскую карту для вывода похищенных средств. Прокуратура, защищая интересы потерпевшей, потребовала не только вернуть похищенное, но и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав с ответчика около 300 тыс. рублей в пользу пенсионерки. Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Пример: ХабИнфо хабаровск Голосовой помощник МФЦ Хабаровского края обработал 30 тысяч звонков В МФЦ Хабаровского края завершилось тестирование голосового помощника на базе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. С марта через сервис прошло более 30 тысяч обращений, из которых 63% были решены автоматически — без переключения на оператора центра телефонного обслуживания. Внедрение решения соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По информации министерства цифрового развития и связи края, основной задачей запуска помощника стало повышение скорости и качества обслуживания граждан. Теперь жители региона могут круглосуточно получать сведения о предоставлении услуг в МФЦ, записываться на приём, уточнять адреса и режимы работы подразделений, узнавать порядок получения госуслуг и проверять статус обращений без ожидания ответа оператора. Особую пользу сервис принёс участникам СВО и членам их семей: с его помощью они могут получить информацию о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилищно коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплатах, медицинской реабилитации, санаторно курортном лечении в реабилитационном центре СФР, а также о бесплатном обеспечении путёвками на санаторно курортное лечение для неработающих родителей в период участия их детей в СВО. Наиболее востребованными функциями помощника среди жителей края стали проверка статуса обращения и предварительная запись в МФЦ.
Алиса.
Вариант 1. Стиль «Московский комсомолец» Хабаровск.
Заголовок 1: «В Хабаровском крае за сутки — 19 техногенных пожаров».
Заголовок 2: «Пожарная обстановка в регионе: сводка МЧС на сегодня».
По данным МЧС России, за минувшие сутки на территории Хабаровского края чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. При этом подразделения пожарной охраны 19 раз реагировали на техногенные пожары, 7 из которых произошли в жилых помещениях.
Особый противопожарный режим продолжает действовать в 8 муниципальных образованиях: Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро Чумиканском, Ульчском, Аяно Майском и Николаевском. В лесах края сохраняется пожарная опасность I-III класса.
Отдельно отмечен случай возгорания в Хабаровске: на улице Юности на балконе квартиры горели домашние вещи. До прибытия пожарных женщина и ребёнок самостоятельно покинули помещение. Огнеборцы ликвидировали пламя за 10 минут; пострадавших нет. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС.
Кроме того, пожарные и спасательные подразделения 8 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП, а для проведения аварийно спасательных работ — 1 раз. На маршрутах в регионе находятся 8 туристских групп общей численностью 110 человек, включая 9 детей.
Источник: пресс служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
Вариант 2. Стиль «Комсомольская правда» Хабаровск.
Заголовок 1: «19 пожаров за сутки: оперативная сводка по Хабаровскому краю».
Заголовок 2: «Обстановка в регионе: данные МЧС о пожарах и ДТП».
Согласно информации МЧС, в Хабаровском крае за прошедшие сутки не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем зафиксировано 19 случаев техногенных возгораний, в том числе 7 — в жилом секторе.
Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На территории 8 муниципалитетов сохраняется особый противопожарный режим. Уровень пожарной опасности в лесах оценивается как I-III класс. В Хабаровске произошёл пожар на балконе квартиры на улице Юности: горели бытовые предметы. Женщина и ребёнок успели покинуть жильё до приезда спасателей; возгорание было ликвидировано в течение 10 минут, никто не пострадал. Причины инцидента выясняют специалисты ведомства.
Спасательные службы также участвовали в устранении последствий 8 ДТП. Для выполнения аварийно спасательных мероприятий подразделения привлекались однократно. В регионе на маршрутах следуют 8 групп туристов — всего 110 человек (в том числе 9 несовершеннолетних).
Стали свидетелем интересного события? Расскажите нам:
Почта:
Источник: сводка Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
Вариант 3. Стиль ХабИнфо.
Заголовок 1: «Сводка МЧС: 19 возгораний и 8 выездов на ДТП в крае».
Заголовок 2: «Противопожарный режим и обстановка в Хабаровском крае».
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю представило оперативную информацию о происшествиях за минувшие сутки. Чрезвычайных ситуаций в регионе не зафиксировано. Пожарные подразделения выезжали на 19 техногенных пожаров, из которых 7 пришлись на жилой фонд.
В 8 муниципальных образованиях (Верхнебуреинский, Охотский, имени Полины Осипенко, Солнечный, Тугуро Чумиканский, Ульчский, Аяно Майский, Николаевский) действует особый противопожарный режим. В лесных массивах края сохраняется пожарная опасность уровней I-III.
В Хабаровске на улице Юности произошло возгорание на балконе жилой квартиры — горели личные вещи. До прибытия расчёта из помещения самостоятельно вышли женщина и ребёнок. Пожар был потушен за 10 минут, пострадавших нет; обстоятельства и причины возгорания уточняются дознавателями МЧС.
Помимо этого, подразделения спасателей и пожарных 8 раз выезжали для устранения последствий дорожно транспортных происшествий, а также один раз — для проведения аварийно спасательных работ. В настоящее время в крае на маршрутах находятся 8 туристических групп, в составе которых — 110 участников, включая 9 детей.
Источник: данные Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
Я.
* ] В три варианта новостей 1.под стиль сайтов «Московский комсомолец» Хабаровск 2. «Комсомольская правда» Хабаровск 3.Под стиль ХабИнфо С двумя кликабельными заголовками не более 75 символов на каждой новости, тексты должны быть с оригинальностью 70−80% и обязательно с указанием источников в обоих вариантах, а также оба текста должны быть без эмоций и деловым стилем, а также в случае с комсомольской правдгой ставим в конце первого абзаца подробнее Комсомольская правда и тд и в конце если стали свидетелем и тд, Вот новость:
На этой неделе жертвой дистанционных мошенников стала 90-летняя жительница края, которая лишилась 1,4 млн рублей.
Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что её дочь сбила на своем автомобиле ребенка.
В результате произошедшего ДТП маленький ребенок погиб, сказал он мне. Пригрозил уголовной ответственностью в отношении моей дочери, запретил ей звонить, потому что она на допросе.
Лжесотрудник выяснил у потенциальной жертвы, имеются ли у неё в наличии деньги, и их сумму. Для решения проблемы предложил собрать их и передать курьеру. Предполагалось, что данные денежные средства пойдут в счет возмещения ущерба матери погибшего ребенка.
Я взяла наличные и положила их, как сказал «неизвестный», в полиэтиленовый темный пакет, и стала дожидаться девушку для передачи ей денег.
По месту жительства потерпевшей прибыла долгожданная девушка-курьер, обменявшись с ней кодовым словом, последняя убыла с деньгами в неизвестном направлении.
Процедура изъятия денежных средств у обманутой гражданки производилась мошенниками дважды.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Прокуратура края еще раз рекомендует при любом сомнении перепроверять информацию, если звонящий вызывает у вас подозрения — вовсе прекратить с ним общение. Проверяйте информацию о включении Вас в домовые чаты, это новый способ обмана граждан. Сотрудники правоохранительных органов, силовых служб, операторов связи, соцфондов и службы по финансовому мониторингу никогда не позвонят и не потребуют денег.
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Пример: МК хабаровск Сотрудницу транспортной организации в Тынде обвиняют в мошенничестве В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника дистанции пути одной из транспортных организаций. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге. Расследование проводили сотрудники Тындинского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сообщило ведомство. По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года обвиняемая, используя свои должностные полномочия и действуя из корыстных побуждений, организовала фиктивное трудоустройство человека на должность монтера пути. При этом сам гражданин, как отмечают следователи, не был осведомлён о преступных намерениях. Заработная плата, начисляемая за якобы выполненную работу, перечислялась на банковский счёт, принадлежащий фигурантке. Таким образом, как полагает следствие, женщина похитила средства организации, причинив ей материальный ущерб. Кроме того, для оформления фиктивного трудоустройства обвиняемая подготовила соответствующие документы и обеспечила внесение недостоверных данных в табели учёта рабочего времени. В них указывалось, что сотрудник присутствовал на работе, хотя фактически он обязанности не выполнял. В ходе расследования следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пример: КП Хабаровск Хабаровской пенсионерке вернули 300 тысяч рублей, которые она отдала мошенникам Суд удовлетворил иск прокуратуры района имени Лазо о возврате денежных средств 67-летней местной жительнице, ставшей жертвой телефонного мошенника. Общая сумма взыскания составила около 300 тыс. рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск. В феврале 2025 года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником водоканала. Под предлогом подтверждения записи на проверку труб он убедил пенсионерку продиктовать код из SMS-сообщения. После этого с её банковского счёта было списано более 240 тыс. рублей. Следствием установлено, что к хищению причастен житель Ростовской области, использовавший банковскую карту для вывода похищенных средств. Прокуратура, защищая интересы потерпевшей, потребовала не только вернуть похищенное, но и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав с ответчика около 300 тыс. рублей в пользу пенсионерки. Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Пример: ХабИнфо хабаровск Голосовой помощник МФЦ Хабаровского края обработал 30 тысяч звонков В МФЦ Хабаровского края завершилось тестирование голосового помощника на базе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. С марта через сервис прошло более 30 тысяч обращений, из которых 63% были решены автоматически — без переключения на оператора центра телефонного обслуживания. Внедрение решения соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По информации министерства цифрового развития и связи края, основной задачей запуска помощника стало повышение скорости и качества обслуживания граждан. Теперь жители региона могут круглосуточно получать сведения о предоставлении услуг в МФЦ, записываться на приём, уточнять адреса и режимы работы подразделений, узнавать порядок получения госуслуг и проверять статус обращений без ожидания ответа оператора. Особую пользу сервис принёс участникам СВО и членам их семей: с его помощью они могут получить информацию о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилищно коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплатах, медицинской реабилитации, санаторно курортном лечении в реабилитационном центре СФР, а также о бесплатном обеспечении путёвками на санаторно курортное лечение для неработающих родителей в период участия их детей в СВО. Наиболее востребованными функциями помощника среди жителей края стали проверка статуса обращения и предварительная запись в МФЦ.
Алиса.
Вариант 1. Стиль «Московский комсомолец» Хабаровск.
Заголовок 1: «90 летняя жительница края лишилась 1,4 млн рублей из-за мошенников».
Заголовок 2: «Схема обмана с ДТП: у пенсионерки выманили крупную сумму».
В Хабаровском крае жертвой дистанционных аферистов стала 90 летняя женщина: в результате обмана она лишилась 1,4 млн рублей. По данным правоохранительных органов, злоумышленник позвонил пенсионерке и сообщил, что её дочь якобы сбила ребёнка, который в результате ДТП погиб. Звонивший пригрозил дочери уголовной ответственностью, запретил потерпевшей связываться с дочерью, заявив, что та находится на допросе.
Далее лжесотрудник выяснил у женщины, какая сумма наличных у неё имеется, и убедил передать деньги курьеру якобы для возмещения ущерба семье погибшего. Пенсионерка упаковала наличные в тёмный полиэтиленовый пакет и передала их прибывшей девушке курьеру после обмена кодовым словом. При этом мошенники провели процедуру изъятия средств дважды.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), расследование продолжается. Прокуратура Хабаровского края напоминает: при любых сомнениях следует перепроверять поступающую информацию, а при подозрительных звонках — немедленно прекращать разговор. Сотрудники госорганов, силовых структур, операторов связи и соцфондов никогда не запрашивают деньги по телефону.
Источник: пресс служба прокуратуры Хабаровского края.
Вариант 2. Стиль «Комсомольская правда» Хабаровск.
Заголовок 1: «1,4 млн рублей отдала мошенникам 90 летняя пенсионерка».
Заголовок 2: «Ложное ДТП: как у жительницы края выманили деньги».
Прокуратура Хабаровского края сообщила о новом случае дистанционного мошенничества: жертвой преступников стала 90 летняя местная жительница, потерявшая в общей сложности 1,4 млн рублей. Злоумышленник использовал распространённую схему: позвонил женщине и заявил, что её дочь сбила ребёнка, в результате чего тот скончался. Собеседник пригрозил дочери потерпевшей уголовной ответственностью и запретил пенсионерке ей звонить, сославшись на то, что дочь находится на допросе.
Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мошенник убедил женщину передать наличные курьеру для «возмещения ущерба» семье погибшего. Деньги были упакованы в тёмный пакет и переданы девушке курьеру после произнесения кодового слова. Примечательно, что изъятие средств проводилось дважды. В настоящее время по данному факту ведётся расследование уголовного дела по ст. 159 УК РФ.
Стали свидетелем интересного события? Расскажите нам:
Почта:
Прокуратура края дополнительно предупреждает: не доверяйте информации, полученной в ходе телефонных разговоров, если она вызывает сомнения. Всегда перепроверяйте сведения. Представители государственных и силовых ведомств не обращаются к гражданам с просьбами о переводе или передаче денег.
Источник: официальный релиз прокуратуры Хабаровского края.
Вариант 3. Стиль ХабИнфо.
Заголовок 1: «Пенсионерка из края отдала мошенникам 1,4 млн рублей».
Заголовок 2: «Схема с ложным ДТП: детали преступления в Хабаровском крае».
По информации прокуратуры Хабаровского края, на текущей неделе зарегистрирован факт крупного мошенничества в отношении 90 летней жительницы региона. Сумма ущерба составила 1,4 млн рублей. Преступная схема строилась на дезинформации: потерпевшей позвонили и сообщили, что её дочь совершила ДТП со смертельным исходом. Звонивший угрожал привлечением дочери к уголовной ответственности и запретил пенсионерке с ней связываться, утверждая, что женщина находится на допросе.
Злоумышленники выяснили у потерпевшей объём имеющихся у неё наличных средств и убедили передать их курьеру якобы в счёт компенсации семье погибшего ребёнка. Пенсионерка поместила деньги в тёмный полиэтиленовый пакет и передала девушке курьеру, использовав оговорённое кодовое слово. При этом передача денежных средств была организована дважды.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество); ход расследования находится на контроле прокуратуры. Ведомство также напоминает о базовых правилах безопасности: любую сомнительную информацию необходимо перепроверять, а разговоры с подозрительными лицами — прекращать. Сотрудники государственных органов, служб и фондов не требуют передачи денег по телефону.
Источник: данные прокуратуры Хабаровского края.
Я.
* ] В три варианта новостей 1.под стиль сайтов «Московский комсомолец» Хабаровск 2. «Комсомольская правда» Хабаровск 3.Под стиль ХабИнфо С двумя кликабельными заголовками не более 75 символов на каждой новости, тексты должны быть с оригинальностью 70−80% и обязательно с указанием источников в обоих вариантах, а также оба текста должны быть без эмоций и деловым стилем, а также в случае с комсомольской правдгой ставим в конце первого абзаца подробнее Комсомольская правда и тд и в конце если стали свидетелем и тд, Вот новость:
В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, содержащая признаки административных правонарушений. Автор сообщает, что в центре города Комсомольска-на-Амуре две девушки в движущемся автомобиле находились на рамах открытых окон. Одна из них — в нижнем белье.
По данному факту сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре проводят проверку.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
#МВД27.
#ПолицияКомсомольска.
#ПолицияХабаровскогоКрая.
Пример: МК хабаровск Сотрудницу транспортной организации в Тынде обвиняют в мошенничестве В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника дистанции пути одной из транспортных организаций. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге. Расследование проводили сотрудники Тындинского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сообщило ведомство. По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года обвиняемая, используя свои должностные полномочия и действуя из корыстных побуждений, организовала фиктивное трудоустройство человека на должность монтера пути. При этом сам гражданин, как отмечают следователи, не был осведомлён о преступных намерениях. Заработная плата, начисляемая за якобы выполненную работу, перечислялась на банковский счёт, принадлежащий фигурантке. Таким образом, как полагает следствие, женщина похитила средства организации, причинив ей материальный ущерб. Кроме того, для оформления фиктивного трудоустройства обвиняемая подготовила соответствующие документы и обеспечила внесение недостоверных данных в табели учёта рабочего времени. В них указывалось, что сотрудник присутствовал на работе, хотя фактически он обязанности не выполнял. В ходе расследования следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пример: КП Хабаровск Хабаровской пенсионерке вернули 300 тысяч рублей, которые она отдала мошенникам Суд удовлетворил иск прокуратуры района имени Лазо о возврате денежных средств 67-летней местной жительнице, ставшей жертвой телефонного мошенника. Общая сумма взыскания составила около 300 тыс. рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск. В феврале 2025 года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником водоканала. Под предлогом подтверждения записи на проверку труб он убедил пенсионерку продиктовать код из SMS-сообщения. После этого с её банковского счёта было списано более 240 тыс. рублей. Следствием установлено, что к хищению причастен житель Ростовской области, использовавший банковскую карту для вывода похищенных средств. Прокуратура, защищая интересы потерпевшей, потребовала не только вернуть похищенное, но и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав с ответчика около 300 тыс. рублей в пользу пенсионерки. Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Пример: ХабИнфо хабаровск Голосовой помощник МФЦ Хабаровского края обработал 30 тысяч звонков В МФЦ Хабаровского края завершилось тестирование голосового помощника на базе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. С марта через сервис прошло более 30 тысяч обращений, из которых 63% были решены автоматически — без переключения на оператора центра телефонного обслуживания. Внедрение решения соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По информации министерства цифрового развития и связи края, основной задачей запуска помощника стало повышение скорости и качества обслуживания граждан. Теперь жители региона могут круглосуточно получать сведения о предоставлении услуг в МФЦ, записываться на приём, уточнять адреса и режимы работы подразделений, узнавать порядок получения госуслуг и проверять статус обращений без ожидания ответа оператора. Особую пользу сервис принёс участникам СВО и членам их семей: с его помощью они могут получить информацию о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилищно коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплатах, медицинской реабилитации, санаторно курортном лечении в реабилитационном центре СФР, а также о бесплатном обеспечении путёвками на санаторно курортное лечение для неработающих родителей в период участия их детей в СВО. Наиболее востребованными функциями помощника среди жителей края стали проверка статуса обращения и предварительная запись в МФЦ.
Алиса.
Вариант 1. Стиль «Московский комсомолец» Хабаровск.
Заголовок 1: «В Комсомольске-на-Амуре проверяют ролик с девушками в окнах авто».
Заголовок 2: «Полиция изучает публикацию о нарушении в центре Комсомольска».
Сотрудники полиции в ходе мониторинга интернет пространства выявили публикацию, в которой зафиксированы действия, имеющие признаки административных правонарушений. Согласно содержанию материала, в центре Комсомольска на Амуре две девушки находились на рамах открытых окон движущегося автомобиля; при этом одна из них была в нижнем белье.
Проверку по данному факту проводят сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по г. Комсомольску на Амуре. По итогам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Источник: пресс служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Вариант 2. Стиль «Комсомольская правда» Хабаровск.
Заголовок 1: «Девушки в окнах машины: полиция Комсомольска проверяет ролик».
Заголовок 2: «Публикация в сети: в Комсомольске зафиксировали возможное нарушение».
В сети Интернет обнаружена публикация, которая привлекла внимание правоохранительных органов: на кадрах в центре Комсомольска на Амуре две девушки находятся на рамах открытых окон автомобиля во время движения. При этом одна из девушек была в нижнем белье — в действиях усматриваются признаки административных правонарушений.
Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Проверочные мероприятия организованы отделом полиции № 3 УМВД России по г. Комсомольску на Амуре. В зависимости от установленных обстоятельств и собранных данных будет принято процессуальное решение согласно нормам законодательства.
Стали свидетелем интересного события? Расскажите нам:
Почта:
Источник: официальный релиз УМВД России по Хабаровскому краю.
Вариант 3. Стиль ХабИнфо.
Заголовок 1: «Полиция Комсомольска изучает ролик с нарушением в центре города».
Заголовок 2: «Возможное административное нарушение: проверка в Комсомольске на Амуре».
По данным полиции, в ходе регулярного мониторинга сети Интернет выявлена публикация с признаками административных правонарушений. В материале зафиксировано, что в центральной части Комсомольска на Амуре две девушки располагались на рамах открытых окон транспортного средства в момент его движения; одна из девушек находилась в нижнем белье.
В настоящее время сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по г. Комсомольску на Амуре проводят проверку изложенных в публикации сведений. По результатам проверочных действий будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства.
Источник: информация УМВД России по Хабаровскому краю.
Я.
* ] В три варианта новостей 1.под стиль сайтов «Московский комсомолец» Хабаровск 2. «Комсомольская правда» Хабаровск 3.Под стиль ХабИнфо С двумя кликабельными заголовками не более 75 символов на каждой новости, тексты должны быть с оригинальностью 70−80% и обязательно с указанием источников в обоих вариантах, а также оба текста должны быть без эмоций и деловым стилем, а также в случае с комсомольской правдгой ставим в конце первого абзаца подробнее Комсомольская правда и тд и в конце если стали свидетелем и тд, Вот новость:
В поселке Хор проверил ход капитального ремонта местной школы — работы здесь идут строго по графику. Благодаря федеральной программе здание школы будет полностью и качественно обновлено изнутри. При этом директор учреждения Надежда Исаева обратила внимание на важный вопрос: для создания по-настоящему целостного облика школы необходимо также благоустроить прилегающую к ней территорию.
Считаю, что обновленная, современная школа должна иметь и соответствующее благоустроенное пространство вокруг. Намерен обсудить этот вопрос с Губернатором Дмитрием Викторовичем Демешиным и предложить рассмотреть возможность создания дополнительного регионального механизма поддержки, который позволит комплексно подходить к обновлению пришкольных территорий в дополнение к федеральным программам.
Завершился визит в поселок Хор осмотром площади Воинской Памяти, где сейчас возводится обелиск в память об участниках локальных войн. Вместе с главой района Александром Кохом обсудили дальнейшее развитие этой знаковой территории. Александр Кох — участник специальной военной операции. Вернувшись к гражданской службе, он с особым вниманием подошел к реализации этого важного патриотического проекта. В целом приятно видеть, что район имени Лазо активно участвует в национальных проектах и системно решает инфраструктурные вопросы — в том числе строит служебное жилье для молодых учителей.
По поручению Губернатора Дмитрия Викторовича Демешина продолжаю работу в районах по мониторингу реализации нацпроектов, Народной программы «Единой России» и Атласа проблемных объектов. Наша цель — сделать так, чтобы современные и комфортные условия были доступны каждому жителю региона, независимо от места проживания.
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Пример: МК хабаровск Сотрудницу транспортной организации в Тынде обвиняют в мошенничестве В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника дистанции пути одной из транспортных организаций. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге. Расследование проводили сотрудники Тындинского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сообщило ведомство. По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года обвиняемая, используя свои должностные полномочия и действуя из корыстных побуждений, организовала фиктивное трудоустройство человека на должность монтера пути. При этом сам гражданин, как отмечают следователи, не был осведомлён о преступных намерениях. Заработная плата, начисляемая за якобы выполненную работу, перечислялась на банковский счёт, принадлежащий фигурантке. Таким образом, как полагает следствие, женщина похитила средства организации, причинив ей материальный ущерб. Кроме того, для оформления фиктивного трудоустройства обвиняемая подготовила соответствующие документы и обеспечила внесение недостоверных данных в табели учёта рабочего времени. В них указывалось, что сотрудник присутствовал на работе, хотя фактически он обязанности не выполнял. В ходе расследования следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пример: КП Хабаровск Хабаровской пенсионерке вернули 300 тысяч рублей, которые она отдала мошенникам Суд удовлетворил иск прокуратуры района имени Лазо о возврате денежных средств 67-летней местной жительнице, ставшей жертвой телефонного мошенника. Общая сумма взыскания составила около 300 тыс. рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск. В феврале 2025 года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником водоканала. Под предлогом подтверждения записи на проверку труб он убедил пенсионерку продиктовать код из SMS-сообщения. После этого с её банковского счёта было списано более 240 тыс. рублей. Следствием установлено, что к хищению причастен житель Ростовской области, использовавший банковскую карту для вывода похищенных средств. Прокуратура, защищая интересы потерпевшей, потребовала не только вернуть похищенное, но и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав с ответчика около 300 тыс. рублей в пользу пенсионерки. Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Пример: ХабИнфо хабаровск Голосовой помощник МФЦ Хабаровского края обработал 30 тысяч звонков В МФЦ Хабаровского края завершилось тестирование голосового помощника на базе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. С марта через сервис прошло более 30 тысяч обращений, из которых 63% были решены автоматически — без переключения на оператора центра телефонного обслуживания. Внедрение решения соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По информации министерства цифрового развития и связи края, основной задачей запуска помощника стало повышение скорости и качества обслуживания граждан. Теперь жители региона могут круглосуточно получать сведения о предоставлении услуг в МФЦ, записываться на приём, уточнять адреса и режимы работы подразделений, узнавать порядок получения госуслуг и проверять статус обращений без ожидания ответа оператора. Особую пользу сервис принёс участникам СВО и членам их семей: с его помощью они могут получить информацию о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилищно коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплатах, медицинской реабилитации, санаторно курортном лечении в реабилитационном центре СФР, а также о бесплатном обеспечении путёвками на санаторно курортное лечение для неработающих родителей в период участия их детей в СВО. Наиболее востребованными функциями помощника среди жителей края стали проверка статуса обращения и предварительная запись в МФЦ.
Алиса.
Вариант 1. Стиль «Московский комсомолец» Хабаровск.
Заголовок 1: «В посёлке Хор проверяют капремонт школы — работы по графику».
Заголовок 2: «Школа в Хоре: капремонт и вопрос благоустройства территории».
В посёлке Хор проведён осмотр хода капитального ремонта местной школы: по данным ответственных лиц, работы выполняются строго в соответствии с утверждённым графиком. Обновление здания осуществляется в рамках федеральной программы — в результате планируется полностью и качественно привести в порядок внутренние помещения учреждения.
Директор школы Надежда Исаева отметила необходимость комплексного подхода: для формирования целостного облика образовательного учреждения требуется также благоустроить прилегающую территорию. В связи с этим планируется обсуждение данного вопроса с губернатором Хабаровского края Дмитрием Викторовичем Демешиным, в том числе — возможности создания дополнительного регионального механизма поддержки для обновления пришкольных пространств.
В ходе визита также осмотрена площадь Воинской Памяти, где ведётся строительство обелиска в память об участниках локальных войн. Совместно с главой района Александром Кохом рассмотрены перспективы дальнейшего развития территории. Район имени Лазо участвует в реализации национальных проектов и решает инфраструктурные задачи — в частности, ведётся строительство служебного жилья для молодых педагогов.
Мониторинг исполнения нацпроектов, Народной программы «Единой России» и Атласа проблемных объектов проводится по поручению губернатора края. Основная задача — обеспечить комфортные условия для жителей региона вне зависимости от места их проживания.
Источник: пресс служба правительства Хабаровского края.
Вариант 2. Стиль «Комсомольская правда» Хабаровск.
Заголовок 1: «Капремонт в школе посёлка Хор идёт по плану».
Заголовок 2: «Благоустройство пришкольной территории: вопрос на контроле».
В посёлке Хор проинспектирован ход капитального ремонта школы: работы ведутся в соответствии с графиком. Реализация проекта проходит в рамках федеральной программы, предусматривающей качественное обновление внутренних помещений здания.
Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По словам директора образовательного учреждения Надежды Исаевой, для завершённого облика школы важно также привести в порядок территорию рядом с ней. С целью проработки этого вопроса запланировано обсуждение с губернатором Хабаровского края Дмитрием Викторовичем Демешиным, включая возможность внедрения отдельной региональной меры поддержки, которая позволит комплексно обновлять пришкольные пространства.
Также в рамках поездки осмотрена площадь Воинской Памяти — на ней возводится обелиск в честь участников локальных войн. Глава района Александр Кох, являющийся участником специальной военной операции, уделяет особое внимание этому патриотическому проекту. Район имени Лазо системно участвует в нацпроектах — среди реализуемых мер — строительство служебного жилья для молодых учителей.
Контроль за исполнением нацпроектов, Народной программы «Единой России» и Атласа проблемных объектов осуществляется по поручению главы региона. Цель мероприятий — сделать современные комфортные условия доступными для всех жителей края.
Стали свидетелем интересного события? Расскажите нам:
Почта:
Источник: официальный релиз аппарата губернатора и правительства Хабаровского края.
Вариант 3. Стиль ХабИнфо.
Заголовок 1: «Школа в посёлке Хор: капремонт по графику, вопрос территории — на обсуждении».
Заголовок 2: «Мониторинг нацпроектов в районе имени Лазо: итоги визита в Хор».
В посёлке Хор выполнен осмотр объекта капитального ремонта — местной школы. По текущей информации, подрядные работы идут в соответствии с установленным графиком. Модернизация здания реализуется в рамках федеральной программы и предполагает полное качественное обновление внутренней инфраструктуры учреждения.
Руководитель школы Надежда Исаева акцентировала внимание на необходимости благоустройства прилегающей территории для создания целостной среды. Для решения этого вопроса планируется проработка инициативы на уровне региона — в том числе обсуждение с губернатором Дмитрием Викторовичем Демешиным возможности формирования дополнительного механизма региональной поддержки.
В программу визита вошёл осмотр площади Воинской Памяти: на территории продолжается возведение обелиска, посвящённого участникам локальных войн. Перспективы развития пространства обсуждены совместно с главой района Александром Кохом. Район имени Лазо активно задействован в национальных проектах, среди практических результатов — строительство служебного жилья для привлечения молодых специалистов в сферу образования.
Мероприятия по мониторингу реализации нацпроектов, Народной программы «Единой России» и Атласа проблемных объектов проводятся по поручению губернатора. Ключевая цель — обеспечение равных возможностей для создания комфортной среды во всех населённых пунктах края.
Источник: данные управления информационной политики правительства Хабаровского края.
Я.
* ] В три варианта новостей 1.под стиль сайтов «Московский комсомолец» Хабаровск 2. «Комсомольская правда» Хабаровск 3.Под стиль ХабИнфо С двумя кликабельными заголовками не более 75 символов на каждой новости, тексты должны быть с оригинальностью 70−80% и обязательно с указанием источников в обоих вариантах, а также оба текста должны быть без эмоций и деловым стилем, а также в случае с комсомольской правдгой ставим в конце первого абзаца подробнее Комсомольская правда и тд и в конце если стали свидетелем.
Без пунктов в тексте и тд, Вот новость:
Группа спасателей МЧС России убыла на поиски в район имени Лазо.
В адрес Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступило обращение на оказание помощи в поисковых мероприятиях 70-летнего мужчины, который 1 июля уехал в сторону лесного массива за ягодой в районе посёлка Мухен, и до настоящего времени его место нахождения не известно.
К месту проведения поисков направлена группа спасателей ПСО (с. Ракитное) в составе 6 человек и 1 единицы техники. Они приступят к наземному поиску и обследованию лесного массива.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует жителям соблюдать правила безопасности при отправлении в лес:
— прежде, чем отправиться в лес, продумайте маршрут;
— перед тем как отправиться в лес, на рыбалку изучите прогноз погоды и гидрологическую обстановку в данном районе. Откажитесь от поездки, если ожидается ухудшение метеоусловий;
— сообщите родственникам, друзьям или соседям о том, куда вы направитесь, и когда планируете вернуться;
— откажитесь от посещения незнакомых мест без сопровождения знающего проводника;
— изучите заранее место на карте;
— не заходите вглубь незнакомой местности. Если всё-таки решили идти, оставляйте на пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту. Используйте компас или другие навигационные приборы;
— не отпускайте без сопровождения в лес ваших родных и близких, если это пожилые люди, и люди, имеющие различные серьёзные хронические заболевания, обуславливающие какие-либо трудности при нахождении в лесу долгое время. Конечно же, не отпускайте без сопровождения и детей;
— двигаясь по лесу, старайтесь держать друг друга на виду, не уходить далеко от группы и постоянно перекрикиваться;
— одежда должна быть яркой, либо наденьте сигнальный жилет яркого цвета;
— не выходите и не выезжайте в тёмное время суток, опасно выходить на воду в темноте без установленного на лодке освещения и в штормовую погоду.
Пример: МК хабаровск Сотрудницу транспортной организации в Тынде обвиняют в мошенничестве В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника дистанции пути одной из транспортных организаций. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге. Расследование проводили сотрудники Тындинского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сообщило ведомство. По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года обвиняемая, используя свои должностные полномочия и действуя из корыстных побуждений, организовала фиктивное трудоустройство человека на должность монтера пути. При этом сам гражданин, как отмечают следователи, не был осведомлён о преступных намерениях. Заработная плата, начисляемая за якобы выполненную работу, перечислялась на банковский счёт, принадлежащий фигурантке. Таким образом, как полагает следствие, женщина похитила средства организации, причинив ей материальный ущерб. Кроме того, для оформления фиктивного трудоустройства обвиняемая подготовила соответствующие документы и обеспечила внесение недостоверных данных в табели учёта рабочего времени. В них указывалось, что сотрудник присутствовал на работе, хотя фактически он обязанности не выполнял. В ходе расследования следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пример: КП Хабаровск Хабаровской пенсионерке вернули 300 тысяч рублей, которые она отдала мошенникам Суд удовлетворил иск прокуратуры района имени Лазо о возврате денежных средств 67-летней местной жительнице, ставшей жертвой телефонного мошенника. Общая сумма взыскания составила около 300 тыс. рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск. В феврале 2025 года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником водоканала. Под предлогом подтверждения записи на проверку труб он убедил пенсионерку продиктовать код из SMS-сообщения. После этого с её банковского счёта было списано более 240 тыс. рублей. Следствием установлено, что к хищению причастен житель Ростовской области, использовавший банковскую карту для вывода похищенных средств. Прокуратура, защищая интересы потерпевшей, потребовала не только вернуть похищенное, но и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав с ответчика около 300 тыс. рублей в пользу пенсионерки. Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Пример: ХабИнфо хабаровск Голосовой помощник МФЦ Хабаровского края обработал 30 тысяч звонков В МФЦ Хабаровского края завершилось тестирование голосового помощника на базе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. С марта через сервис прошло более 30 тысяч обращений, из которых 63% были решены автоматически — без переключения на оператора центра телефонного обслуживания. Внедрение решения соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По информации министерства цифрового развития и связи края, основной задачей запуска помощника стало повышение скорости и качества обслуживания граждан. Теперь жители региона могут круглосуточно получать сведения о предоставлении услуг в МФЦ, записываться на приём, уточнять адреса и режимы работы подразделений, узнавать порядок получения госуслуг и проверять статус обращений без ожидания ответа оператора. Особую пользу сервис принёс участникам СВО и членам их семей: с его помощью они могут получить информацию о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилищно коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплатах, медицинской реабилитации, санаторно курортном лечении в реабилитационном центре СФР, а также о бесплатном обеспечении путёвками на санаторно курортное лечение для неработающих родителей в период участия их детей в СВО. Наиболее востребованными функциями помощника среди жителей края стали проверка статуса обращения и предварительная запись в МФЦ.
Алиса.
Вариант 1. Стиль «Московский комсомолец» Хабаровск.
Заголовок 1: «Спасатели отправились на поиски мужчины в районе имени Лазо».
Заголовок 2: «В районе посёлка Мухен ищут пропавшего 70 летнего ягодника».
В Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю поступило обращение об оказании помощи в поиске 70 летнего мужчины. По имеющимся данным, 1 июля он направился в лесной массив в районе посёлка Мухен для сбора ягод, и с того момента его местонахождение остаётся неизвестным.
К месту предполагаемого нахождения пропавшего направлена группа спасателей поисково спасательного отряда из села Ракитное — в составе шести специалистов и одной единицы техники. Сотрудники МЧС приступят к обследованию лесного массива и проведению наземных поисковых мероприятий.
В целях профилактики происшествий ведомство напоминает жителям о необходимости соблюдения базовых правил безопасности при посещении лесных территорий: следует заранее планировать маршрут и изучать прогноз погоды, информировать близких о месте и сроках предполагаемого возвращения, избегать посещения незнакомых участков без проводника, использовать навигационные приборы, выбирать для похода яркую одежду, а также не отправляться в лес в тёмное время суток. Особое внимание необходимо уделять сопровождению пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями и детей.
Источник: пресс служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
Вариант 2. Стиль «Комсомольская правда» Хабаровск.
Заголовок 1: «Пропавший в лесу у Мухена: спасатели начали поиски».
Заголовок 2: «70 летний мужчина ушёл за ягодами и не вернулся».
Спасатели МЧС России приступили к организации поисковых мероприятий в районе имени Лазо: разыскивается 70 летний мужчина, пропавший в окрестностях посёлка Мухен. Согласно поступившим сведениям, 1 июля гражданин отправился в лесной массив с целью сбора ягод; с указанного времени о его местонахождении нет никакой информации.
Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Для проведения поисковых работ к месту выдвинулась группа спасателей ПСО из села Ракитное: в составе отряда — 6 человек и 1 единица техники. Специалисты планируют осуществить наземное обследование прилегающей к посёлку лесной территории.
МЧС дополнительно обращает внимание граждан на важность соблюдения мер предосторожности при нахождении в лесу. Перед походом необходимо продумать маршрут, ознакомиться с прогнозом погоды и гидрологической обстановкой, уведомить родных о направлении и планируемом времени возвращения. Не рекомендуется посещать незнакомые участки без проводника; при передвижении стоит использовать навигационные средства, выбирать яркую экипировку и не удаляться от группы. Категорически не рекомендуется отпускать без сопровождения пожилых людей, детей и лиц с серьёзными хроническими заболеваниями, а также выходить в лес в тёмное время суток.
Стали свидетелем интересного события? Расскажите нам:
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Источник: официальный релиз Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
Вариант 3. Стиль ХабИнфо.
Заголовок 1: «Поиски пропавшего в районе Мухена: на место выехала группа МЧС».
Заголовок 2: «70 летний житель ушёл за ягодами — его местонахождение неизвестно».
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю подтвердило начало поисковых мероприятий в районе имени Лазо. Основанием послужило обращение о пропаже 70 летнего мужчины, который 1 июля направился в лесной массив вблизи посёлка Мухен с целью сбора ягод и до настоящего времени не вернулся.
На место выдвинулась оперативная группа спасателей поисково спасательного отряда, базирующегося в селе Ракитное. В составе подразделения — 6 специалистов и 1 единица техники. Планируется проведение комплекса наземных поисковых действий, включая обследование лесного массива в предполагаемом районе нахождения гражданина.
Ведомство опубликовало рекомендации по обеспечению личной безопасности при посещении лесов. Среди ключевых мер — предварительное планирование маршрута, анализ прогноза погоды и гидрологической обстановки, обязательное информирование близких о направлении движения и предполагаемом времени возвращения, использование навигационных приборов и яркой одежды. Следует избегать посещения незнакомых территорий без проводника, не удаляться от основной группы, не отправляться в поход в тёмное время суток, а также не оставлять без сопровождения детей, пожилых граждан и лиц с тяжёлыми хроническими заболеваниями.
Источник: данные Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
Я.
* три варианта новостей 1.под стиль сайтов «Московский комсомолец» Хабаровск 2. «Комсомольская правда» Хабаровск 3.Под стиль ХабИнфо С двумя кликабельными заголовками не более 75 символов на каждой новости, тексты должны быть с оригинальностью 70−80% и обязательно с указанием источников в обоих вариантах, а также оба текста должны быть без эмоций и деловым стилем, а также в случае с комсомольской правдгой ставим в конце первого абзаца подробнее Комсомольская правда и тд и в конце если стали свидетелем и тд, Вот новость:
Лучшие выпускники вузов Хабаровского края получили признание и денежные премии.
В Хабаровске подвели итоги краевого конкурса «Лучший выпускник высшего образования — 2026». За звание лучшего в этом году боролся 41 выпускник из 11 вузов края. Победителей и призеров наградили в Молодежном досуговом центре. Каждый из них получил денежную премию имени Н. И. Гродекова от 50 до 100 тысяч рублей.
Награды вручила заместитель министра — начальник управления профессионального образования министерства образования и науки края Татьяна Лоншакова.
— Сегодня мы чествуем тех, кто за годы учебы проявил не только глубокие знания, но и лидерские качества, активную гражданскую позицию, умение сочетать учебу с логикой, творчеством и общественной работой. Конкурс «Лучший выпускник высшего образования» дает возможность заметить и поддержать такую талантливую молодежь, показать ваши успехи. И ваши достижения — это не только личный успех, но и вклад в развитие Хабаровского края. Уверена, что среди вас есть те, кто в скором времени станет драйвером изменений в самых разных сферах и областях. Желаю вам не терять свою целеустремленность и всегда оставаться открытыми к новым знаниям. Поздравляю финалистов и победителей. Хабаровский край вами гордится, — обратилась к участникам Татьяна Лоншакова.
Абсолютным победителем конкурса стала выпускница Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета Валентина Бадулина. Она получила педагогическое образование, является стипендиатом Президента Российской Федерации и стипендиатом имени А. С. Макаренко, автором более 20 научных и научно-популярных публикаций.
Как рассказала Валентина, в ее копилке есть и опыт руководства проектом, который победил в конкурсе грантов Росмолодёжи, и значительный волонтерский стаж. А сейчас девушка изучает 4 иностранных языка.
— Любимое дело оправдывает любые риски. Спасибо вам за эту возможность, за эту победу. Она для меня не про статус. Она подтверждает, что если идти своим путем, даже если он странный и извилистый, в конце кто-то обязательно скажет: «Мы тебя заметили», — поделилась Валентина Бадулина.
В категории «Бакалавриат» первое место заняла выпускница Дальневосточного института Всероссийского государственного университета юстиции Анастасия Иванова. Второе место присуждено выпускнику того же вуза Артему Смолярову, третье — выпускнику Дальневосточного государственного медицинского университета Владиславу Коваленко.
В категории «Магистратура» первое место заняла выпускница Дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия Ирина Шутова. Второе место присуждено выпускнику Дальневосточного государственного университета путей сообщения Даниле Скворцову. Третье место занял выпускник Комсомольского-на-Амуре государственного университета Никита Шушарин.
— Для нас важно не только отметить личные достижения выпускников, но и показать им, что регион видит их потенциал и заинтересован в их дальнейшем развитии. Такие проекты напрямую связаны с задачами Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом, потому что помогают делать знания, научный поиск и реальные достижения молодых людей более заметными и значимыми для общества, — подчеркнул генеральный директор Научно-образовательного фонда Хабаровского края, кандидат экономических наук, доцент Александр Медведев.
Конкурс «Лучший выпускник высшего образования» проводится Научно-образовательным фондом Хабаровского края совместно с министерством образования и науки региона.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Пример: МК хабаровск Сотрудницу транспортной организации в Тынде обвиняют в мошенничестве В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника дистанции пути одной из транспортных организаций. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге. Расследование проводили сотрудники Тындинского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сообщило ведомство. По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года обвиняемая, используя свои должностные полномочия и действуя из корыстных побуждений, организовала фиктивное трудоустройство человека на должность монтера пути. При этом сам гражданин, как отмечают следователи, не был осведомлён о преступных намерениях. Заработная плата, начисляемая за якобы выполненную работу, перечислялась на банковский счёт, принадлежащий фигурантке. Таким образом, как полагает следствие, женщина похитила средства организации, причинив ей материальный ущерб. Кроме того, для оформления фиктивного трудоустройства обвиняемая подготовила соответствующие документы и обеспечила внесение недостоверных данных в табели учёта рабочего времени. В них указывалось, что сотрудник присутствовал на работе, хотя фактически он обязанности не выполнял. В ходе расследования следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пример: КП Хабаровск Хабаровской пенсионерке вернули 300 тысяч рублей, которые она отдала мошенникам Суд удовлетворил иск прокуратуры района имени Лазо о возврате денежных средств 67-летней местной жительнице, ставшей жертвой телефонного мошенника. Общая сумма взыскания составила около 300 тыс. рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск. В феврале 2025 года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником водоканала. Под предлогом подтверждения записи на проверку труб он убедил пенсионерку продиктовать код из SMS-сообщения. После этого с её банковского счёта было списано более 240 тыс. рублей. Следствием установлено, что к хищению причастен житель Ростовской области, использовавший банковскую карту для вывода похищенных средств. Прокуратура, защищая интересы потерпевшей, потребовала не только вернуть похищенное, но и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав с ответчика около 300 тыс. рублей в пользу пенсионерки. Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Пример: ХабИнфо хабаровск Голосовой помощник МФЦ Хабаровского края обработал 30 тысяч звонков В МФЦ Хабаровского края завершилось тестирование голосового помощника на базе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. С марта через сервис прошло более 30 тысяч обращений, из которых 63% были решены автоматически — без переключения на оператора центра телефонного обслуживания. Внедрение решения соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По информации министерства цифрового развития и связи края, основной задачей запуска помощника стало повышение скорости и качества обслуживания граждан. Теперь жители региона могут круглосуточно получать сведения о предоставлении услуг в МФЦ, записываться на приём, уточнять адреса и режимы работы подразделений, узнавать порядок получения госуслуг и проверять статус обращений без ожидания ответа оператора. Особую пользу сервис принёс участникам СВО и членам их семей: с его помощью они могут получить информацию о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилищно коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплатах, медицинской реабилитации, санаторно курортном лечении в реабилитационном центре СФР, а также о бесплатном обеспечении путёвками на санаторно курортное лечение для неработающих родителей в период участия их детей в СВО. Наиболее востребованными функциями помощника среди жителей края стали проверка статуса обращения и предварительная запись в МФЦ.
Алиса.
Вариант 1. Стиль «Московский комсомолец» Хабаровск.
Заголовок 1: «В Хабаровске назвали лучших выпускников вузов — 2026».
Заголовок 2: «Премии до 100 тысяч: в крае наградили лучших выпускников».
В Хабаровске подвели итоги краевого конкурса «Лучший выпускник высшего образования — 2026». За звание лучшего боролись 41 выпускник из 11 вузов Хабаровского края. Торжественное награждение победителей и призёров прошло в Молодёжном досуговом центре. Каждый лауреат получил денежную премию имени Н. И. Гродекова — в размере от 50 до 100 тысяч рублей.
Абсолютной победительницей конкурса стала Валентина Бадулина, выпускница Амурского гуманитарно педагогического государственного университета. В числе её достижений — стипендии Президента РФ и имени А. С. Макаренко, более 20 научных и научно популярных публикаций, руководство проектом победителем конкурса грантов Росмолодёжи, значительный волонтёрский стаж, а также изучение четырёх иностранных языков.
В категории «Бакалавриат» первое место заняла Анастасия Иванова (Дальневосточный институт ВГУЮ), второе — Артём Смоляров (тот же вуз), третье — Владислав Коваленко (Дальневосточный государственный медицинский университет). В номинации «Магистратура» лидером стала Ирина Шутова (Дальневосточный филиал РГУП), второе место — у Данилы Скворцова (ДВГУПС), третье — у Никиты Шушарина (КнАГУ).
С приветственным словом к участникам обратилась заместитель министра — начальник управления профессионального образования министерства образования и науки края Татьяна Лоншакова. Она отметила значимость лидерских качеств, гражданской позиции и сочетания учёбы с общественной работой. Генеральный директор Научно образовательного фонда Хабаровского края Александр Медведев подчеркнул, что подобные проекты соответствуют задачам Десятилетия науки и технологий в России: они делают достижения молодёжи заметными для общества.
Конкурс организован Научно образовательным фондом Хабаровского края совместно с министерством образования и науки региона.
Источник: пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Вариант 2. Стиль «Комсомольская правда» Хабаровск.
Заголовок 1: «Лучшие выпускники вузов края получили премии имени Гродекова».
Заголовок 2: «Итоги конкурса “Лучший выпускник — 2026”: имена победителей».
В краевой столице состоялось награждение лауреатов конкурса «Лучший выпускник высшего образования — 2026». В состязании приняли участие 41 выпускник, представлявший 11 высших учебных заведений Хабаровского края. Церемония вручения премий прошла в Молодёжном досуговом центре: победителям и призёрам вручили денежные награды в рамках премии имени Н. И. Гродекова — от 50 до 100 тысяч рублей.
Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Абсолютным победителем признана Валентина Бадулина — выпускница Амурского гуманитарно педагогического государственного университета. Среди её профессиональных и общественных достижений — статус стипендиата Президента РФ и стипендиата имени А. С. Макаренко, авторство свыше 20 публикаций, реализация грантового проекта Росмолодёжи, волонтёрская деятельность и освоение четырёх иностранных языков.
По итогам конкурса в категории «Бакалавриат» на первом месте — Анастасия Иванова (Дальневосточный институт ВГУЮ), на втором — Артём Смоляров (ВГУЮ), на третьем — Владислав Коваленко (ДВГМУ). В номинации «Магистратура» победила Ирина Шутова (Дальневосточный филиал РГУП), второе место занял Данила Скворцов (ДВГУПС), третье — Никита Шушарин (КнАГУ).
Заместитель министра — начальник управления профессионального образования краевого минобрнауки Татьяна Лоншакова подчеркнула, что конкурс позволяет выявить и поддержать молодёжь с выраженной гражданской позицией и разносторонними компетенциями. Александр Медведев, генеральный директор Научно образовательного фонда Хабаровского края, отметил связь проекта с целями Десятилетия науки и технологий: такие инициативы повышают значимость научного поиска и личных достижений молодых специалистов.
Стали свидетелем интересного события? Расскажите нам:
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Источник: официальный релиз пресс службы губернатора и правительства Хабаровского края.
Вариант 3. Стиль ХабИнфо.
Заголовок 1: «Конкурс “Лучший выпускник — 2026”: названы имена лауреатов».
Заголовок 2: «Премии Гродекова: в Хабаровске наградили выпускников вузов».
Подведены итоги краевого конкурса «Лучший выпускник высшего образования — 2026», организованного Научно образовательным фондом Хабаровского края совместно с министерством образования и науки региона. В соревновании участвовали 41 выпускник из 11 вузов края. Награждение состоялось в Молодёжном досуговом центре Хабаровска: лауреатам вручили премии имени Н. И. Гродекова в размере от 50 до 100 тысяч рублей.
Абсолютной победительницей признана Валентина Бадулина (АмГПГУ), отличившаяся академическими, научными и общественными достижениями: она является стипендиатом Президента РФ и стипендиатом имени А. С. Макаренко, автором более 20 публикаций, руководителем грантового проекта Росмолодёжи, активным волонтёром, а также изучает четыре иностранных языка.
Результаты по номинациям распределились следующим образом. В категории «Бакалавриат»: 1 е место — Анастасия Иванова (Дальневосточный институт ВГУЮ), 2 е — Артём Смоляров (ВГУЮ), 3 е — Владислав Коваленко (ДВГМУ). В категории «Магистратура»: 1 е место — Ирина Шутова (Дальневосточный филиал РГУП), 2 е — Данила Скворцов (ДВГУПС), 3 е — Никита Шушарин (КнАГУ).
В ходе церемонии заместитель министра — начальник управления профессионального образования минобрнауки края Татьяна Лоншакова отметила важность выявления талантливой молодёжи, сочетающей академические успехи с активной общественной деятельностью. Генеральный директор Научно образовательного фонда края Александр Медведев акцентировал, что конкурс соотносится с целями Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ: подобные проекты усиливают роль молодых исследователей и практиков в развитии общества.
Источник: данные пресс службы губернатора и правительства Хабаровского края.
Я.
* три варианта новостей 1.под стиль сайтов «Московский комсомолец» Хабаровск 2. «Комсомольская правда» Хабаровск 3.Под стиль ХабИнфо С двумя кликабельными заголовками не более 75 символов на каждой новости, тексты должны быть с оригинальностью 70−80% и обязательно с указанием источников в обоих вариантах, а также оба текста должны быть без эмоций и деловым стилем, а также в случае с комсомольской правдгой ставим в конце первого абзаца подробнее Комсомольская правда и тд и в конце если стали свидетелем и тд, Вот новость:
Более 450 квартир построят для жителей Комсомольска-на-Амуре.
Специализированный застройщик «ОСНОВА» возводит три современных 18-этажных монолитных жилых блока, объединенных одноэтажным стилобатом, общая площадь жилых помещений в которых превысит 25 тысяч кв.м.
В новом комплексе будет построена 451 квартира, среди которых 198 однокомнатных, 185 двухкомнатных и 68 трехкомнатных, что обеспечивает широкий выбор для молодых специалистов, семей с детьми и горожан старшего поколения.
В марте 2026 года застройщик приступил к строительно-монтажным работам, причем все три дома возводятся одновременно, чтобы уложиться в установленные сроки. На сегодняшний день по первому дому полностью выполнены устройство бетонной плиты фундамента и стены цоколя, а по второму и третьему завершена разработка котлована и ведутся работы по устройству бетонной фундаментной плиты. Ввод всего комплекса в эксплуатацию запланирован на III квартал 2028 года.
— Для нас важно, чтобы каждый новый объект в крае был настоящим пространством для жизни, — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин. — Застройщик одновременно решает и жилищную проблему, и задачу по созданию комфортной городской среды. Мы видим, что строительство идет по графику, и уверены, что комсомольчане получат качественное, современное жилье в заявленные сроки.
Важно, что после окончания строительства застройщик берет на себя социальные обязательства и безвозмездно передаст в муниципальную собственность города девять жилых помещений. Кроме того, застройщик заверил губернатора, что уже к концу 2026 года монолитный корпус жилого комплекса будет полностью возведен.
Также проектом комплексного развития территорий предусмотрено полноценное современное благоустройство придомового пространства. Оно включает организацию зон отдыха, установку детских и спортивных площадок, а также обустройство парковок для жителей и посетителей. Фасады жилого комплекса выполнят из современных материалов с архитектурной подсветкой, что сделает городскую среду более эстетичной и современной.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского кра.
Пример: МК хабаровск Сотрудницу транспортной организации в Тынде обвиняют в мошенничестве В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника дистанции пути одной из транспортных организаций. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге. Расследование проводили сотрудники Тындинского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сообщило ведомство. По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года обвиняемая, используя свои должностные полномочия и действуя из корыстных побуждений, организовала фиктивное трудоустройство человека на должность монтера пути. При этом сам гражданин, как отмечают следователи, не был осведомлён о преступных намерениях. Заработная плата, начисляемая за якобы выполненную работу, перечислялась на банковский счёт, принадлежащий фигурантке. Таким образом, как полагает следствие, женщина похитила средства организации, причинив ей материальный ущерб. Кроме того, для оформления фиктивного трудоустройства обвиняемая подготовила соответствующие документы и обеспечила внесение недостоверных данных в табели учёта рабочего времени. В них указывалось, что сотрудник присутствовал на работе, хотя фактически он обязанности не выполнял. В ходе расследования следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пример: КП Хабаровск Хабаровской пенсионерке вернули 300 тысяч рублей, которые она отдала мошенникам Суд удовлетворил иск прокуратуры района имени Лазо о возврате денежных средств 67-летней местной жительнице, ставшей жертвой телефонного мошенника. Общая сумма взыскания составила около 300 тыс. рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск. В феврале 2025 года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником водоканала. Под предлогом подтверждения записи на проверку труб он убедил пенсионерку продиктовать код из SMS-сообщения. После этого с её банковского счёта было списано более 240 тыс. рублей. Следствием установлено, что к хищению причастен житель Ростовской области, использовавший банковскую карту для вывода похищенных средств. Прокуратура, защищая интересы потерпевшей, потребовала не только вернуть похищенное, но и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав с ответчика около 300 тыс. рублей в пользу пенсионерки. Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Пример: ХабИнфо хабаровск Голосовой помощник МФЦ Хабаровского края обработал 30 тысяч звонков В МФЦ Хабаровского края завершилось тестирование голосового помощника на базе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. С марта через сервис прошло более 30 тысяч обращений, из которых 63% были решены автоматически — без переключения на оператора центра телефонного обслуживания. Внедрение решения соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По информации министерства цифрового развития и связи края, основной задачей запуска помощника стало повышение скорости и качества обслуживания граждан. Теперь жители региона могут круглосуточно получать сведения о предоставлении услуг в МФЦ, записываться на приём, уточнять адреса и режимы работы подразделений, узнавать порядок получения госуслуг и проверять статус обращений без ожидания ответа оператора. Особую пользу сервис принёс участникам СВО и членам их семей: с его помощью они могут получить информацию о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилищно коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплатах, медицинской реабилитации, санаторно курортном лечении в реабилитационном центре СФР, а также о бесплатном обеспечении путёвками на санаторно курортное лечение для неработающих родителей в период участия их детей в СВО. Наиболее востребованными функциями помощника среди жителей края стали проверка статуса обращения и предварительная запись в МФЦ.
Алиса.
Вариант 1. Стиль «Московский комсомолец» Хабаровск.
Заголовок 1: «В Комсомольске на Амуре построят более 450 квартир».
Заголовок 2: «Новый жилой комплекс в Комсомольске: ход строительства».
Специализированный застройщик «ОСНОВА» ведёт строительство жилого комплекса в Комсомольске на Амуре: возводятся три 18 этажных монолитных блока, объединённых одноэтажным стилобатом. Общая площадь жилых помещений превысит 25 тысяч кв. м, в комплексе предусмотрено 451 квартира — 198 однокомнатных, 185 двухкомнатных и 68 трёхкомнатных. Такой ассортимент рассчитан на разные категории горожан — от молодых специалистов до семей с детьми и жителей старшего поколения.
Строительные работы стартовали в марте 2026 года; все три здания возводятся параллельно для соблюдения графика. На текущий момент по первому дому завершены устройство бетонной плиты фундамента и возведение стен цоколя, по второму и третьему — окончена разработка котлована, ведётся устройство фундаментной плиты. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на III квартал 2028 года.
В рамках проекта предусмотрено комплексное благоустройство территории: обустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, парковочных пространств. Фасады зданий выполнят из современных материалов с архитектурной подсветкой. Кроме того, застройщик безвозмездно передаст в муниципальную собственность девять жилых помещений.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что проект одновременно способствует решению жилищной проблемы и формированию комфортной городской среды. По оценке главы региона, работы идут в соответствии с планом, а жители города получат качественное жильё в заявленные сроки.
Источник: пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Вариант 2. Стиль «Комсомольская правда» Хабаровск.
Заголовок 1: «Более 450 квартир: в Комсомольске строят новый жилой комплекс».
Заголовок 2: «Жилой комплекс в Комсомольске на Амуре: сроки и параметры».
В Комсомольске на Амуре реализуется масштабный жилищный проект: застройщик «ОСНОВА» возводит три 18 этажных монолитных жилых блока с общей площадью квартир свыше 25 тысяч кв. м. В новом комплексе разместится 451 жилое помещение, включая 198 однокомнатных, 185 двухкомнатных и 68 трёхкомнатных квартир — это позволит учесть потребности различных групп населения, пресс службы губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Работы начались в марте 2026 года, строительство ведётся одновременно на всех трёх объектах. На данный момент по первому корпусу полностью выполнены фундаментная плита и стены цоколя, по двум другим — завершена разработка котлованов, продолжается устройство фундаментных плит. Планируемый срок ввода комплекса в эксплуатацию — III квартал 2028 года. К концу 2026 года застройщик планирует полностью возвести монолитный каркас комплекса.
Проект включает благоустройство прилегающей территории: будут организованы зоны отдыха, детские и спортивные площадки, парковочные места. Архитектурное решение фасадов предусматривает использование современных материалов и установку архитектурной подсветки. В муниципальную собственность безвозмездно передадут девять квартир.
По словам губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, проект решает сразу две задачи — обеспечивает горожан жильём и улучшает городскую среду. Глава региона подтвердил, что темпы строительства соответствуют утверждённому графику.
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