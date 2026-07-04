Реализуется жилой комплекс в Комсомольске на Амуре

Пример: МК хабаровск Сотрудницу транспортной организации в Тынде обвиняют в мошенничестве В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника дистанции пути одной из транспортных организаций. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге. Расследование проводили сотрудники Тындинского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сообщило ведомство. По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года обвиняемая, используя свои должностные полномочия и действуя из корыстных побуждений, организовала фиктивное трудоустройство человека на должность монтера пути. При этом сам гражданин, как отмечают следователи, не был осведомлён о преступных намерениях. Заработная плата, начисляемая за якобы выполненную работу, перечислялась на банковский счёт, принадлежащий фигурантке. Таким образом, как полагает следствие, женщина похитила средства организации, причинив ей материальный ущерб. Кроме того, для оформления фиктивного трудоустройства обвиняемая подготовила соответствующие документы и обеспечила внесение недостоверных данных в табели учёта рабочего времени. В них указывалось, что сотрудник присутствовал на работе, хотя фактически он обязанности не выполнял. В ходе расследования следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пример: КП Хабаровск Хабаровской пенсионерке вернули 300 тысяч рублей, которые она отдала мошенникам Суд удовлетворил иск прокуратуры района имени Лазо о возврате денежных средств 67-летней местной жительнице, ставшей жертвой телефонного мошенника. Общая сумма взыскания составила около 300 тыс. рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск. В феврале 2025 года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником водоканала. Под предлогом подтверждения записи на проверку труб он убедил пенсионерку продиктовать код из SMS-сообщения. После этого с её банковского счёта было списано более 240 тыс. рублей. Следствием установлено, что к хищению причастен житель Ростовской области, использовавший банковскую карту для вывода похищенных средств. Прокуратура, защищая интересы потерпевшей, потребовала не только вернуть похищенное, но и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав с ответчика около 300 тыс. рублей в пользу пенсионерки. Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: