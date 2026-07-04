Красноярка взяла у сына найденную им чужую банковскую карту и пошла в кафе и за продуктами

В этот день она трижды оплатила проезд на автобусе, посетив четыре магазина, и купила продуктов на общую сумму более 3 тыс. руб. Затем взяла себе два кофе в кафетерии и перекусила в ресторане быстрого питания. Когда деньги на карте закончились, женщина ее просто выкинула.