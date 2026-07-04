Красноярка взяла у сына найденную им чужую банковскую карту и пошла в кафе и за продуктами

Красноярка потратила деньги с чужой карты, найденной ее сыном.
Как рассказали в полиции, в мае в дежурную часть обратился 51-летний мужчина. Он сообщил, что с его утерянной карты совершено несколько транзакций на общую сумму более 4 тыс. руб.
Полицейские установили личность злоумышленницы: ей оказалась 50-летняя жительница краевого центра. Выяснилось, что несовершеннолетний сын обвиняемой, гуляя на улице, нашел чужую банковскую карту и отдал маме. Женщина положила ее в сумку и отправилась развлекаться за чужой счет.
В этот день она трижды оплатила проезд на автобусе, посетив четыре магазина, и купила продуктов на общую сумму более 3 тыс. руб. Затем взяла себе два кофе в кафетерии и перекусила в ресторане быстрого питания. Когда деньги на карте закончились, женщина ее просто выкинула.
В отношении обвиняемой следователями СО ОП № 3 МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.