В Хабаровск приедут 10 лучших молодых аниматоров на финал ArtMasters

В Хабаровске пройдёт финальный этап Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в направлении «Художник-аниматор». В десятку лучших вошли молодые авторы со всей страны, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным.
Финалисты уже известны — среди них участники, чьи проекты связаны с международным фестивалем анимационного кино «Анимур». Некоторые из них ранее представляли работы на питчингах и фестивальных площадках, проходили консультации с экспертами и участвовали в программах поддержки молодых аниматоров.
В финале примут участие 10 художников-аниматоров. Для них подготовлены практические испытания, образовательная программа и работа с ведущими экспертами индустрии.
Отдельную роль в проведении финала в Хабаровске сыграл фестиваль «Анимур», который стал партнёром компетенции. Благодаря инициативе его команды город получил право принять финальные испытания одного из ключевых направлений чемпионата.
Главным экспертом направления в этом сезоне стал режиссёр и сценарист Сергей Меринов — один из ведущих российских аниматоров и руководитель пластилинового отдела студии «Пилот».
Как отмечают организаторы и эксперты, уровень участников в этом году заметно вырос: финалисты представили сильные портфолио, креативные идеи и собственные проекты.
Уже в августе Хабаровск на несколько дней станет одной из главных площадок российской анимации. В город приедут молодые художники, эксперты индустрии и представители анимационных студий.