В Хабаровск приедут 10 лучших молодых аниматоров на финал ArtMasters

Финалисты уже известны — среди них участники, чьи проекты связаны с международным фестивалем анимационного кино «Анимур». Некоторые из них ранее представляли работы на питчингах и фестивальных площадках, проходили консультации с экспертами и участвовали в программах поддержки молодых аниматоров.