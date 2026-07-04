Коммунальщики вернули воду жителям посёлка под Волгоградом

Напомним, о проблемах с качеством и стабильностью водоснабжения в посёлке накануне рассказали журналистам ИА «Высота 102» местные жители. Волгоградцы опасались, что проблема может быть связана с обрушением ствола одной из скважин. Это бы потребовало дорогостоящих работ по обустройству нового водозабора.