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В Комсомольске-на-Амуре стартовала акция «Семья помогает семье»

В центре «Дзёмги» принимают одежду, книги и игрушки.

Источник: Хабаровский край сегодня

Центр «Дземги» в Комсомольске-на-Амуре объявил о проведении благотворительной акции «Семья помогает семье», приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», инициатива направлена на сбор вещей, книг и игрушек для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также для одиноких пожилых людей.

Акция проходит до 8 июля. Пункт приема расположен по адресу: улица Амурская, 4, и работает ежедневно с 8 до 20 часов. Желающим помочь необходимо приносить чистые и пригодные для использования вещи, книги в хорошем состоянии и детские игрушки.

— Несмотря на то, что люди утверждают, что вещи хорошее, мы все равно потом их сортируем, раскладываем по размерам, а потом уже отправляем нуждающимся. За время работы центра мы познакомились со многими семьями, находящимся в трудной жизненной ситуации, с детьми, которые стоят на каких-либо учетах в том числе в правоохранительных органах, поэтому практически безошибочно определяем, какой конкретно семье мы можем помочь, — отметила один из организаторов акции Ирина Попова.

По ее словам, главная задача инициативы — не просто сбор гуманитарной помощи, а проявление внимания и заботы к тем, кто нуждается в поддержке.

— «Семья помогает семье» — это не просто название, это девиз, призывающий нас объединиться и протянуть руку помощи тем, кто в ней больше всего нуждается. Мы верим, что благодаря вашей отзывчивости многие люди почувствуют тепло и поддержку, — сказала Ирина Попова.

Она также подчеркнула, что подобные акции проходят регулярно и, как правило, объявляются накануне праздников — Нового года, 1 сентября и т.д.

Организаторы уверены, что каждая переданная вещь становится символом участия: одежда согреет, развивающие книги подарят новые знания, а игрушки принесут радость детям.