В Комсомольске-на-Амуре стартовала акция «Семья помогает семье»

— Несмотря на то, что люди утверждают, что вещи хорошее, мы все равно потом их сортируем, раскладываем по размерам, а потом уже отправляем нуждающимся. За время работы центра мы познакомились со многими семьями, находящимся в трудной жизненной ситуации, с детьми, которые стоят на каких-либо учетах в том числе в правоохранительных органах, поэтому практически безошибочно определяем, какой конкретно семье мы можем помочь, — отметила один из организаторов акции Ирина Попова.