Эксперты рассказали красноярцам о полезных свойствах ламинарии

О полезных свойствах морской капусты, ее еще называют ламинария, рассказали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Эксперты отмечают, что ламинария имеет способность быстро восстанавливать силы человека, а кроме того содержит много витаминов (E, A, C, D, всю группу В) и микроэлементы (йод, фосфор, натрий, железо, магний). Она также способствует повышению иммунитета, укрепляет сосуды и нормализует работу сердца, улучшает пищеварение. Из ламинарии делают пищевые добавки, водоросль фигурирует в рецептуре функциональных продуктов питания, таких как мягкие сыры, макаронные изделия и даже мороженое. Морскую капусту можно употреблять с мясными и рыбными блюдами, также хорошо добавлять в овощные салаты. Кстати, ламинарию возможно иной раз использовать как альтернативу соли — приобрести готовый порошок либо купить листы водорослей и покрошить их.