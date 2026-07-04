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Множество улиц остались без электричества в Куйбышевском районе Иркутска

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 4 июля. Аварийное отключение электричества произошло в Куйбышевском районе Иркутска в 15.15. Под отключение попала часть домов на улицах: Батаева, Бечевина, Бичурина, Воеводы Синявина, Григория Шелехова, Губернатора Трескина, Дмитрия Донского, Дмитрия Пожарского, Ермака, Ефимия Кузнецова, Ивана Попова, Ивана Чурина, Игнатьева, Кирпичная, Кузьмы Минина, Лиственничный, Николая Полякова, Николая Спафария, Николая Черных, Огородная, Огородная 1-я, Огородная 2-я, Огородная 3-я, Падь Топка, Первомайская, Перевалова, Перфильева, Пономарёва, Пшеничная Падь, Рабочего Штаба, Радищева, Ремезова, Северная, Северная 1-я, Феодосия Пахолкова, Фрунзе, Хомутовская, Чапаева, Шевцова, Якова Домбровского, Якова Малкова, часть домов в микрорайонах Лесной, Славный, Топкинский, часть домов в поселке Парфеновка, а также часть домов в СНТ «Спутник».

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 19.00.