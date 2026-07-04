Летевший в Киров самолет сел в Перми из-за неисправности

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Киров, совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми из-за технической неисправности, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«4 июля 2026 года, около 11.00 по местному времени, в международном аэропорту “Пермь” (Большое Савино) совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании “Победа”, выполнявший рейс ДР6809 по маршруту Москва — Киров», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Причиной отклонения от маршрута «стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна», уточняется в релизе.
«Посадка прошла в штатном режиме. Транспортная прокуратура контролируют соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров, осуществляется мониторинг ситуации», — отметили в прокуратуре.