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Летевший в Киров самолет сел в Перми из-за неисправности

Летевший из Москвы в Киров самолет сел в Перми из-за технеисправности.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Киров, совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми из-за технической неисправности, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«4 июля 2026 года, около 11.00 по местному времени, в международном аэропорту “Пермь” (Большое Савино) совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании “Победа”, выполнявший рейс ДР6809 по маршруту Москва — Киров», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Причиной отклонения от маршрута «стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна», уточняется в релизе.

«Посадка прошла в штатном режиме. Транспортная прокуратура контролируют соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров, осуществляется мониторинг ситуации», — отметили в прокуратуре.