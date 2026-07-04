Жительница Казани не нашла в аптеках препараты для лечения рака

Она не смогла приобрести Карбоплатин и Этопозид в аптеках города и была вынуждена искать их в Мамадыше. В результате, на покупку препаратов и дорогу она потратила более 20 тысяч рублей.
В ответ на запрос журналистов, Министерство здравоохранения Татарстана прокомментировало ситуацию. Ведомство подтвердило, что Карбоплатин в настоящее время отсутствует на фармацевтическом рынке России, однако его планируется ввести в оборот во втором полугодии 2026 года. Что касается Этопозида, то он имеется в наличии на складе ГУП «Таттехмедфарм» и поступает в медицинские организации республики.
В Минздраве также отметили, что в онкологическом диспансере Этопозид доступен в достаточном количестве, и пациенты, по назначению врачей, обеспечиваются препаратами бесплатно. В случае отсутствия определенных медикаментов, пациентам предлагаются альтернативные схемы лекарственной терапии с использованием других противоопухолевых средств.
Онкологическая служба республики продолжает работать над обеспечением пациентов необходимой терапией, и вопросы лекарственного обеспечения находятся на постоянном контроле. Это подчеркивает важность доступности жизненно важных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями и необходимость постоянного мониторинга ситуации со стороны властей.