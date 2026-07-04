Жительница Казани не нашла в аптеках препараты для лечения рака

В ответ на запрос журналистов, Министерство здравоохранения Татарстана прокомментировало ситуацию. Ведомство подтвердило, что Карбоплатин в настоящее время отсутствует на фармацевтическом рынке России, однако его планируется ввести в оборот во втором полугодии 2026 года. Что касается Этопозида, то он имеется в наличии на складе ГУП «Таттехмедфарм» и поступает в медицинские организации республики.