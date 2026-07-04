Столетние пруды в Ботаническом саду приведут в порядок в Самаре

На встрече с коллективом Ботсада было решено провести дополнительное обследование дна. Нужно понять, сколько именно там ила и есть ли родники. Рассматриваются варианты точечной очистки. К примеру, удаление рогоза с корневищем вручную. Сотрудники сада уже делают это, но им нужна помощь.