Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столетние пруды в Ботаническом саду приведут в порядок в Самаре

В Самаре рассматривают варианты очистки и восстановления прудов в Ботаническом саду без тяжелой техники.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре приведут в порядок Верхний и Нижний пруды в Ботаническом саду. Речь идет об искусственных водоемах, которым больше 116 лет. Их дно постепенно заиливается, а воды становится меньше. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов.

«Ботанический сад — особо охраняемая природная территория регионального значения. Поэтому применять тяжелую технику нельзя — это разрушит биоценоз, который складывался больше века», — написал на своей странице в соцсети глава Минприроры региона.

По словам Артема Ефимова, в прудах Ботсада обитают редкие виды зоопланктона, черепахи, коллекционные сорта кувшинок. Кислородный режим в этих водоемах поддерживается за счет естественной растительности. Поэтому любое вмешательство должно быть максимально деликатным, отметил министр.

На встрече с коллективом Ботсада было решено провести дополнительное обследование дна. Нужно понять, сколько именно там ила и есть ли родники. Рассматриваются варианты точечной очистки. К примеру, удаление рогоза с корневищем вручную. Сотрудники сада уже делают это, но им нужна помощь.