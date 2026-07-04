Нижегородская молодежь сможет получить гранты на реализацию своих инициатив

Из подобной инициативы родился патриотическо-гастрономический фестиваль «Вкус авиации», посвящённый 120-летию Чкалова и 90-летию Гагарина. Мероприятие реализовано Юлией Крючковой на средства гранта, полученного за победу в конкурсе #помни. В 2025 году фестиваль состоялся в третий раз и собрал около 2 тысяч участников, его открывал губернатор Глеб Никитин. Кроме того, на грантовые средства были реализованы другие проекты: межрегиональный интенсив по международному сотрудничеству Александры Трифоновой (с участием гостей из Киргизии и Египта), «Подводный субботник 2.0» Владимира Тушавина с экологическими дайвинг-активностями для семей, а также проект Любови Журавлёвой по очистке реки Валава, направленный на формирование экологического мышления у молодёжи.