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Число алкоголиков сократилось в Нижегородской области

Динамику связывают с контролем розничной продажи алкоголя в регионе.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области зафиксировали спад заболеваемости алкоголизмом. Об этом сообщил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По итогам 2025 года в Нижегородской области существенно сократилось число жителей, у которых алкоголизм был обнаружен впервые в жизни. Также снизился уровень возникновения алкогольных психозов.

Если в 2024 году показатель заболеваемости алкоголизмом составлял около 55,6 случаев на 100 тысяч населения, то к 2025 году он снизился до 41,3 случаев. Таким образом, частота выявления болезни сократилась более чем на 25%.

Положительную динамику связывают с усилением контроля за розничной продажей алкоголя и с диспансеризацией, которая выявляет риски на ранних стадиях. Кроме того, на статистику повлияла пропаганда здорового образа жизни среди нижегородцев. Однако для закрепления этих результатов требуется постоянная профилактическая работа.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, к чему приводит злоупотребление алкоголем.