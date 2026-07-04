Что произошло с белорусом, который сделал ДНК-тест, решив по фото из соцсетей, что ребенок не похож на него

В 2017 году мужчина добровольно зарегистрировал факт своего отцовства в отношении несовершеннолетнего ребенка. Спустя некоторое время он, изучая фотографии подросшего ребенка, размещенные в соцсетях, пришел к выводу об отсутствии портретного сходства с ним. Это стало для него основанием для сомнений в биологическом отцовстве.