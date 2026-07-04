Что произошло с белорусом, который сделал ДНК-тест, решив по фото из соцсетей, что ребенок не похож на него

О ситуации, которая недавно произошла в жизни жителя Толочинского района, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз Беларуси.
В 2017 году мужчина добровольно зарегистрировал факт своего отцовства в отношении несовершеннолетнего ребенка. Спустя некоторое время он, изучая фотографии подросшего ребенка, размещенные в соцсетях, пришел к выводу об отсутствии портретного сходства с ним. Это стало для него основанием для сомнений в биологическом отцовстве.
— Мужчина потребовал в судебном порядке исключить сведения о нем как об отце из записей актов гражданского состояния в сельском исполнительном комитете и органах ЗАГС, — отметили в Госкомитете.
Суд назначил генетическую экспертизу, расходы на ее проведение в соответствии с законодательством, были возложены на самого усомнившегося мужчину-истца.
Вероятность отцовства составила 99,9999999999977%, при том, что уже 99,99% в судебной генетике считаются однозначным подтверждением отцовства.
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