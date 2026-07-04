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В Воронеже арестовали водителя катера, насмерть сбившего ребенка

Суд арестовал водителя катера, насмерть сбившего 11-летнего мальчика в Воронеже.

ВОРОНЕЖ, 3 июл — РИА Новости. Суд арестовал на два месяца мужчину, который на катере насмерть сбил 11-летнего мальчика в Воронежском водохранилище, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Как сообщали в СК, водитель катера в четверг насмерть сбил купавшегося 11-летнего ребенка в Воронежском водохранилище. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве. В МВД сообщали, что 45-летний водитель ранее был судим. Перед трагедией он пил алкоголь в компании друзей, а после происшествия скрывался у своего знакомого.

«Суд избрал обвиняемому в гибели подростка на реке Воронеж меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — говорится в сообщении в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

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