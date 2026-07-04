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Леонов: ждем побед пловцов из Татарстана на чемпионате Европы

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов ожидает высоких результатов от пловцов республики на чемпионате Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом он сообщил ТАСС.

Леонов отметил, что спортсмены прошли серьезный отбор и показывают хорошие результаты.

«Ждем побед, у них хорошие результаты. Во-первых, чтобы отобраться, очень сильный был норматив заявлен. Ждем, чтобы они хорошо подготовились, и будем с ними отрабатывать», — сказал он.

В состав сборной России на турнир вошли 44 спортсмена, среди них три представителя Татарстана — Ралина Гилязова, Софья Дьякова и Андрей Минаков.

Соревнования пройдут с 31 июля по 16 августа. Международная федерация водных видов спорта в апреле допустила российских спортсменов до взрослых соревнований с флагом и гимном.