Леонов: ждем побед пловцов из Татарстана на чемпионате Европы

Об этом он сообщил ТАСС.
Леонов отметил, что спортсмены прошли серьезный отбор и показывают хорошие результаты.
«Ждем побед, у них хорошие результаты. Во-первых, чтобы отобраться, очень сильный был норматив заявлен. Ждем, чтобы они хорошо подготовились, и будем с ними отрабатывать», — сказал он.
В состав сборной России на турнир вошли 44 спортсмена, среди них три представителя Татарстана — Ралина Гилязова, Софья Дьякова и Андрей Минаков.
Соревнования пройдут с 31 июля по 16 августа. Международная федерация водных видов спорта в апреле допустила российских спортсменов до взрослых соревнований с флагом и гимном.