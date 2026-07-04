В Казани впервые показали ценности олигарха Михляева

Жемчуг, изумруды, рубины, сапфиры.
Каменный храм на месте старой деревянной церкви воздвиг купец Иван Михляев — владелец нескольких заводов и основатель собственной суконной мануфактуры в Казани, рассказал «АиФ-Казань» в конкурсе для любителей истории, который мы проводим с помощью наших читателей.
Михляева называют первым казанским олигархом Среднего Поволжья. Считается, что Иван Афанасьевич построил собор в память о посещении Казани Петром I в 1722 году. По другим данным, строительство Михляев начал раньше — ещё в 1720 году.
По его задумке, собор этот должен был отличаться небывалой для Казани роскошью и красотой. Петр I прислал для возведения храма мастеров из столицы, по некоторым данным, итальянцев. И уже в 1726 году новый храм был торжественно освящен.
В 1939 году собор закрыли. Большая часть его православных святынь оказалась в Нацмузее Татарстана. И сегодня в фондах музея хранится более 600 экспонатов, связанных с Петропавловским собором.
Некоторые артефакты давно уже представлены в постоянной экспозиции. Это датируемый 1726 годом серебряный потир с жемчугом и бриллиантами (сосуд для причащения, используемый в христианском богослужении). Такой подарок сделал Михляев к открытию собора. Еще один раритет постоянной экспозиции — серебряная стопа первой половины XVIII века с изображением Петра I и двуглавого орла.
Сейчас, в честь 300-летия храма, музей впервые показал не выставлявшиеся раньше сокровища. Это Евангелие 1681 года в серебряном золочёном окладе 1726 года с вкладной записью Михляева. Это еще один его дар Петропавловскому собору. Оклад Евангелия украшен рубином, сапфиром, изумрудом, бериллом, бирюзой и золотом.
"Впервые экспонируется кандило (подсвечник) весом 4 кг., подаренное богатейшим промышленником, основателем Казанского льнокомбината и кожевенного завода Иваном Алафузовым, построившим в Казани театр для рабочих, — отмечает сотрудник Нацмузея РТ Антон Никитин. — Алафузов был очень верующим человеком, как большинство купцов, но не старообрядцем.
Фигурное изображение ангелочков на кандиле — мода, появившаяся в период ампира, когда в православную культуру, в другие конфессий в качестве литургических предметов стали проникать некоторые западные влияния, прежде всего из Франции".
Александр Невский и чудотворец из Чернигова.
Всего в музей из Петропавловского собора поступило 26 икон.
Сейчас впервые демонстрируется образ святого благоверного князя Александра Невского — написанный в 1887 г. Благоверными были Иван Калита, Дмитрий Донской. Так называли монархов, канонизированных православной церковью.
Икона Александра Невского, защищавшего наше Отечество, православную веру от экспансии шведских, немецких рыцарей уникальна тем, что установлен создавший ее иконописец — Иван Никифорович Хрусталёв. По словам Антона Никитина, у Хрусталёва была собственная иконописная артель на Рыбнорядской площади Казани. Хрусталев участвовал в написании нескольких икон для Петропавловского собора. В создании иконы Александра Невского он использовал интересную технику тиснения золотом, которая появилась в России в XVIII веке, в эпоху классицизма. Это показатель того, что автор достиг больших высот в иконописи.
Из приношений прихожан эксперты особо выделяют икону святителя и чудотворца Феодосия Черниговского, освящённую на его мощах в 1897 году и переданную в Петропавловский собор Казани.
«Феодосий Черниговский жил в XVII веке, когда Левобережная Украина вместе с Киевом вошла в состав России, — пояснил Антон Никитин. — Он приложил большие усилия к тому, чтобы местное население не попадало в униатство, он действовал очень тонко и мягко — убеждением».
Нужен памятник Михляеву.
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл на открытии выставки высказал идею об установке памятника Михляеву на территории Петропавловского собора. Глава Татарстанской митрополии напомнил, что Казань — один из красивейших городов нашей страны. Здесь было огромное количество красивых храмов, многие из которых сегодня утеряны.
"Слава богу, то, что осталось сегодня сохраняется с любовью, — подчеркнул владыка. — Петропавловский собор поражает своей дивной красотой. Иван Михляев — человек удивительный. В 1726 — 28 годах построил церковь Параскевы Пятницы.
Благодаря семье Ивана Афанасьевича в Казани появились храм Великомученицы Евдокии (1736 г.) и Храм Сошествия Святого духа (1735 г.).
Надеемся, что Патриарх всея Руси Кирилл во время своего посещения Татарстана в день Казанской иконы Божией Матери (21 июля. — Авт.) посетит и храм Петра и Павла, оценит проведённые там реставрационные работы, скажет свое слово. Дай бог, чтобы мы никогда не увидели своими глазами горя разрушенных храмов, мечетей, вообще всего того, что связано с жизнью народа, которое видели наши отцы и деды".
В диалоге с культурой ислама.
Общим казанским наследием — для любого казанца назвал Петропавловский собор директор Нацмузея Татарстана Айрат Файзрахманов.
«Возрождение собора в конце 1980-х годов для нас, мусульман, тоже очень важно, потому что рука об руку с этим процессом шло возрождение Азимовской мечети, — отметил директор Нацмузея РТ. — Они перекликаются в архитектурном плане. Виноградная лоза, украшающая Петропавловский собор, присутствует и в убранстве Азимовской мечети. Это символ культурного диалога».
Айрат Файзрахманов поделился планами о большой выставке из православных коллекций Нацмузея РТ. Ее приурочат к 230-летию Казанской духовной академии, которое будет отмечаться в 2027 году.
«Там (в Казанской духовной академии. — Авт.) всегда работали люди, которые хранили наследие, связанное не только с православной, но и с исламской культурой, — пояснил Айрат Файзрахманов. — Профессора Духовной академии вели этот важный диалог с момента ее основания».
КСТАТИ.
В хоре Петропавловского собора пел Федор Шаляпин. В этом храме бывал Пушкин, многие российские императоры, писатель Александр Дюма. В 1950—1980-е годы в здании собора работал планетарий. Храм вернули верующим в 1989 году.