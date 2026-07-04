В Казани впервые показали ценности олигарха Михляева

Икона Александра Невского, защищавшего наше Отечество, православную веру от экспансии шведских, немецких рыцарей уникальна тем, что установлен создавший ее иконописец — Иван Никифорович Хрусталёв. По словам Антона Никитина, у Хрусталёва была собственная иконописная артель на Рыбнорядской площади Казани. Хрусталев участвовал в написании нескольких икон для Петропавловского собора. В создании иконы Александра Невского он использовал интересную технику тиснения золотом, которая появилась в России в XVIII веке, в эпоху классицизма. Это показатель того, что автор достиг больших высот в иконописи.