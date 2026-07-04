Бастрыкин обратил внимание на историю доведенного до комы нижегородского ребенка

В соцсетях Бастрыкину рассказали, что в одну из больниц Арзамаса привезли четырехлетнего мальчика. Юный пациент чувствовал себя плохо, но обследован не был и, соответственно, остался без диагноза. Когда ребенку стало еще хуже, его направили в Нижний Новгород. Сейчас он в коме.