Бастрыкин обратил внимание на историю доведенного до комы нижегородского ребенка

Глава Следкома России Александр Бастрыкин заинтересовался историей из Нижегородской области, где из-за ненадлежащей медпомощи ребенок впал в кому. Об этом сообщили в инфоцентре СК РФ.
В соцсетях Бастрыкину рассказали, что в одну из больниц Арзамаса привезли четырехлетнего мальчика. Юный пациент чувствовал себя плохо, но обследован не был и, соответственно, остался без диагноза. Когда ребенку стало еще хуже, его направили в Нижний Новгород. Сейчас он в коме.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Руководитель регионального следственного управления доложит о ходе расследования в федеральный центр.
Напомним, Александр Бастрыкин запросил доклад о строительстве крупного склада в Новинках.