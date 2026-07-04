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Бастрыкин обратил внимание на историю доведенного до комы нижегородского ребенка

Мальчику не установили диагноз вовремя.

Источник: Живем в Нижнем

Глава Следкома России Александр Бастрыкин заинтересовался историей из Нижегородской области, где из-за ненадлежащей медпомощи ребенок впал в кому. Об этом сообщили в инфоцентре СК РФ.

В соцсетях Бастрыкину рассказали, что в одну из больниц Арзамаса привезли четырехлетнего мальчика. Юный пациент чувствовал себя плохо, но обследован не был и, соответственно, остался без диагноза. Когда ребенку стало еще хуже, его направили в Нижний Новгород. Сейчас он в коме.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Руководитель регионального следственного управления доложит о ходе расследования в федеральный центр.

Напомним, Александр Бастрыкин запросил доклад о строительстве крупного склада в Новинках.