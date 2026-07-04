В аэропорту Казани возникли задержки 22 рейсов

Основная масса задержек приходится на прибывающие рейсы. Самолеты из Антальи и Ризе приземлятся почти на девять часов позже графика, из Стамбула — почти на два часа, из Барнаула — примерно на четыре часа. Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга задержатся почти на час, из Душанбе — менее чем на час. Пассажиры рейса из Хургады прибудут в Казань с задержкой около четырех часов. Кроме того, с опозданием выполнят несколько рейсов из Турции.