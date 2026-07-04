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На Режевском тракте готово 1,2 км новой полосы обгона

На Режевском тракте продолжается строительство дополнительных полос.

Источник: Свердловский пул

На автодороге Екатеринбург- Реж — Алапаевск продолжается ремонт трассы, после которого появятся несколько дополнительных полос движения. Специалисты работают круглосуточно: на объекте задействованы более 20 человек и 17 единиц техники. На данный момент уже готово 1200 метров новой полосы в сторону Режа.

— Капитальный ремонт разделен на несколько этапов. В этом году планируется завершить работы на участке протяженностью четыре километра, в 2027 году — 1,5 километра, в 2028 году — 0,78 километра, — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В результате трасса будет расширена с двух до четырех полос движения. Сейчас дорожники сформировали земляное полотно на участке с 22-го по 24-й километр, продолжают капитальный ремонт водопропускной трубы. Параллельно ведутся работы по строительству новой полосы на следующем участке трассы.