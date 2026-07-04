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МЧС предупреждает белорусов о сильном ветре и грозах в субботу

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Грозы и сильный ветер ожидаются на большей части территории Беларуси в субботу, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 84% 757 мм рт. ст. +28°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что непогода может привести к повреждению и обрыву линий связи и электропередач, нарушению электроснабжения и к перебоям с подачей электроэнергии в населенных пунктах.

В МЧС отмечают риск возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

При сильном ветре могут повредиться и обрушиться слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений.

Порывы ветра могут привести к падению деревьев.

По прогнозам Белгидромета, в субботу на территории республики установится переменная облачность. Местами по Беларуси ожидаются грозы, при этом ветер может усиливаться до 15−20 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от +17 до +23°С.

В Минске в субботу прогнозируется облачная погода с прояснениями. В течение дня пройдут кратковременные дожди, вероятность осадков составляет 80−90%, также ожидается гроза.

Ветер в белорусской столице западный, с порывами до 4−9 м/с. Температура воздуха днем составит до +18…+20°С, а к вечеру снизится до +15…+18°С.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни погода по республике будет ухудшаться: кратковременные дожди и грозы придут на смену аномально жаркой погоде, которая в последнее время установилась в Беларуси.

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