МЧС предупреждает белорусов о сильном ветре и грозах в субботу

Спасатели предупреждают, что непогода может привести к повреждению и обрыву линий связи и электропередач, нарушению электроснабжения и к перебоям с подачей электроэнергии в населенных пунктах.
В МЧС отмечают риск возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
При сильном ветре могут повредиться и обрушиться слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений.
Порывы ветра могут привести к падению деревьев.
По прогнозам Белгидромета, в субботу на территории республики установится переменная облачность. Местами по Беларуси ожидаются грозы, при этом ветер может усиливаться до 15−20 м/с.
Температура воздуха будет колебаться от +17 до +23°С.
В Минске в субботу прогнозируется облачная погода с прояснениями. В течение дня пройдут кратковременные дожди, вероятность осадков составляет 80−90%, также ожидается гроза.
Ветер в белорусской столице западный, с порывами до 4−9 м/с. Температура воздуха днем составит до +18…+20°С, а к вечеру снизится до +15…+18°С.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни погода по республике будет ухудшаться: кратковременные дожди и грозы придут на смену аномально жаркой погоде, которая в последнее время установилась в Беларуси.