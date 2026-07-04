Глава Красноярска провел личный прием с жителями города

Глава Красноярска Сергей Верещагин провел личный прием с жителями города. Люди обратились к нему с насущными для себя проблемами. Например, о необходимости ремонта подъездной дороги к СНТ «Солнечное-12»: участок там идет по сложному рельефу, требуется постоянное обслуживание.
Помимо этого, мэр поручил своим службам оценить состояние подъезда к участкам многодетных семей в СНТ "Цветущий лог.
В микрорайоне Кразовском другая проблема — нужна остановка для школьного автобуса, а для повышения безопасности требуется создать искусственные неровности на дороге, которые будут мешать лихачам гонять на этом участке.
— Отдельно обсудили вопросы поддержки защитников на СВО с одним из бойцов. Он рассказал, что ребятам необходим автомобиль для выполнения задач на передовой, — поделился Сергей Верещагин в своих соцсетях и пообещал, — решим. Поддержку землякам на фронт отправляем регулярно, обязательно продолжим.