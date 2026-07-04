Глава Красноярска провел личный прием с жителями города

Глава Красноярска Сергей Верещагин провел личный прием с жителями города. Люди обратились к нему с насущными для себя проблемами. Например, о необходимости ремонта подъездной дороги к СНТ «Солнечное-12»: участок там идет по сложному рельефу, требуется постоянное обслуживание.