Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в Нижегородской области по итогам 2025 года, в регионе существенно сократилось число жителей, у которых пагубная зависимость была обнаружена впервые в жизни, об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
«В 2024 году этот показатель составлял около 55,6 случаев на 100 тысяч населения. По итогам 2025 года планка опустилась до 41,3 случаев на 100 тысяч жителей. Таким образом, частота выявления новых диагнозов в пересчете на общую численность населения сократилась более чем на 25%», — подчеркнул специалист.
Представители здравоохранения связывают эту динамику с комплексным подходом к проблеме: усилением контроля за розничной продажей алкоголя, эффективной работой системы выявления факторов риска на ранних стадиях (включая диспансеризацию), а также активной пропагандой здорового образа жизни среди молодежи и трудоспособного населения региона.
Несмотря на локальный успех, специалисты-наркологи подчеркивают, что для закрепления этого тренда важна постоянная профилактическая работа.
Ранее психиатр назвал главные признаки перехода алкоголизма в физическую зависимость.