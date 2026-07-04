Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в Нижегородской области

«В 2024 году этот показатель составлял около 55,6 случаев на 100 тысяч населения. По итогам 2025 года планка опустилась до 41,3 случаев на 100 тысяч жителей. Таким образом, частота выявления новых диагнозов в пересчете на общую численность населения сократилась более чем на 25%», — подчеркнул специалист.